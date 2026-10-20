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    Rekordauftragseingang dank Rechenzentren

    Für Sie zusammengefasst
    • ABB steigert Umsatz um 14 Prozent im Quartal
    • Rechenzentren treiben Auftragseingang auf Rekord
    • Marge erreicht 20,8 Prozent, Prognose leicht erhöht
    ABB - Rekordauftragseingang dank Rechenzentren
    Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com

    ZÜRICH (dpa-AFX) - ABB hat im dritten Quartal 2026 operativ weiter zugelegt. Wie schon in den beiden ersten Quartalen stiegen Umsatz und Auftragseingang zweistellig, wobei letzterer nicht zuletzt wegen der Rechenzentren überragte. Die Gewinnmarge verbesserte sich auf hohem Niveau noch einmal. Der Umsatz stieg um 14 Prozent auf 9,7 Milliarden US-Dollar (rund 8,6 Mrd Euro), wie das auf Elektrifizierung, Automation und Antriebstechnik spezialisierte Unternehmen am Dienstag mitteilte.

    Der Auftragseingang zog auf vergleichbarer Basis gar um 40 Prozent auf 12,06 Milliarden Dollar noch markanter an und erreichte damit ein neues Rekordniveau. Insgesamt sei die Entwicklung im dritten Quartal nach Plan verlaufen. Der Auftragseingang sei durch kräftige Zuwächse in zwei der drei Geschäftsbereiche und bei positiver Entwicklung in den meisten Kundensegmenten getrieben worden. Besonders hob sich dabei das Segment Rechenzentren hervor, wo der Bestellungseingang im dreistelligen Bereich in die Höhe schoss.

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    Der operative Gewinn nahm im Vergleich zum Umsatz leicht überproportional zu, entsprechend verbesserte sich auch die Profitabilität. Die operative Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Ebita) lag 1,6 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert bei 20,8 Prozent und damit eher im oberen Bereich der Zielspanne von 18 bis 22 Prozent. Den Anstieg führt ABB auf Verbesserungen in zwei der drei Geschäftsbereichen, geringere Verluste im E-Mobility-Geschäft und niedrigere Aufwendungen beim Konzernaufwand zurück.

    Der Nettogewinn lag hingegen bei 1,18 Milliarden Dollar und damit um 2 Prozent unter dem Vorjahreswert.

    Die bisherigen Prognosen für das Gesamtjahr 2026 wurden leicht nach oben angepasst. Neu peilt der Konzern ein vergleichbares Umsatzwachstum im unteren Bereich von 13 bis 19 Prozent (bisher: im niedrigen zweistelligen bis unteren Bereich von 13 bis 19 Prozent) an. Die operative Ebita-Marge sollte sich im Vergleich zum Vorjahr um mindestens 2,7 Prozentpunkte erhöhen. Bisher wurde keine konkrete Zahl für einen Anstieg genannt./cf/hr/AWP/nas

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    Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 81,03 auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 07:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ABB Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    ABB zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1405. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4600 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,20CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 88,00CHF was eine Bandbreite von -4,73 %/+10,32 % bedeutet.





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