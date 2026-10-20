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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Ölpreise und KI-Schwäche belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax dürfte schwächer starten und unter die 21-Tage-Linie fallen
    • Nasdaq 100 erholt sich, während der Dow leicht nachgibt
    • Asiens Börsen fallen, der Kospi verliert 4,4 Prozent
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Ölpreise und KI-Schwäche belasten
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - IM MINUS ERWARTET - Der Dax dürfte am Dienstag schwächer starten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels ein halbes Prozent tiefer auf 25.199 Punkte. Damit fällt er wohl wieder an sein Vortagestief zurück - und damit unter seine 21-Tage-Linie. Der jüngste Chartausbruch aus dem Korrekturtrend vom Rekord im August wackelt. Der US-Technologieindex Nasdaq 100 hatte sich am Vorabend zwar etwas stabilisiert nach seinem jüngsten Rutsch, in Asien ging es am Dienstagmorgen allerdings wieder abwärts. Besonders schwach zeigte sich einmal mehr der von Samsung und SK Hynix geprägte südkoreanische Kospi . Vor allem der KI-und Halbleitersektor geriet im Oktober immens unter Vertrauensdruck.

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    USA: - NASDAQ 100 IM PLUS; DOW LEICHT IM MINUS - Nach der jüngsten Talfahrt hat die technologielastige US-Börse Nasdaq am Montag einen Erholungsversuch gestartet. Der Nasdaq-Auswahlindex 100 legte um 1,17 Prozent auf 29.529,34 Zähler zu. Am Freitag hatte er gemessen an seinem vor knapp zwei Wochen erreichten Rekordhoch 7 Prozent eingebüßt. Der Dow Jones Industrial , der in letzter Zeit leicht gestiegen war, gab zum Wochenstart um 0,07 Prozent auf 51.966,03 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,41 Prozent auf 7.690,73 Zähler. "Anleger greifen nach dem Ausverkauf wieder zu", kommentierte Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro die Gewinne der Techbranche. "Die Erholung bleibt jedoch anfällig", da Anleger hinterfragten, ob die hohen Investitionen in KI-Infrastruktur ausreichend Rendite brächten.

    ASIEN: - VERLUSTE - An den Börsen Asiens ist es am Dienstag wieder abwärts gegangen. Die teilweise Stabilisierung tags zuvor ist dahin. Besonders schwach zeigte sich einmal mehr der von Samsung und SK Hynix geprägte südkoreanische Kospi , der um 4,4 Prozent einknickte. Vor allem der KI-und Halbleitersektor geriet im Oktober immens unter Vertrauensdruck. Neben den zuletzt wider stärker in den Vordergrund gerückten Bedenken über hohe Bewertungen von KI-Unternehmen sowie steigenden Finanzierungskosten belasten auch hohe Ölpreise die Börsen. Der ebenfalls technologiewertelastige japanische Leitindex Nikkei 225 sank im späten Handel um eineinhalb Prozent. In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen um knapp ein Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong rutschte um gut ein Prozent ab.

    ^
    DAX 25.319,77 -1,18%
    XDAX 25.195,53 -1,10%
    EuroSTOXX 50 6.144,81 -0,96%
    Stoxx50 5.360,74 -0,80%

    DJIA 51.966,03 -0,07%
    S&P 500 7.690,73 0,41%
    NASDAQ 100 29.529,34 1,17%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
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    RENTEN:

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    Bund-Future 120,54 0,13%
    °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1117 -0,72%
    USD/Yen 158,87 0,34%
    Euro/Yen 176,62 -0,39%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin
    (USD, Bitstamp)
    °

    ROHÖL:

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    Brent 109,95 +0,40 USD WTI 103,99 +0,33 USD °

    /mis





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