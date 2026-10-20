JPMORGAN stuft NEMETSCHEK AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Nemetschek mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Quartalszahlen des Bausoftwareanbieters am 5. November sollten ein branchenweit führendes Gewinnwachstum belegen, schrieb Joseph George am Montag in seinem Ausblick. Die Aktien hätten zudem trotz der jüngsten Rally noch Luft nach oben. Denn Nemetschek biete eine im europäischen Technologiesektor seltene Kombination aus der Monetarisierungsmöglichkeit von KI-Anwendungen sowie dem Ausbau von KI-Infrastruktur./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 76,73EUR auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 07:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Joseph George

Analysiertes Unternehmen: NEMETSCHEK AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

