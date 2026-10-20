Crasht OpenAI den KI-Boom? Das Geld wird langsam knapp!

Doch auch gegenüber den Entwicklern von KI-Modellen, allen voran Anthropic und OpenAI wachsen die Zweifel. Die stehen mit Claude und ChatGPT zwar im Mittelpunkt des Booms, doch Profitabilität haben sie noch nicht erreicht, während sie gigantische Vertragsverpflichtungen abschließen, um sich Rechenleistung zu sichern. Auch das muss durch Fremdkapital finanziert werden.

Die Sorgen von Investoren bezüglich der Finanzierung des KI-Booms nehmen zu. Davon waren in den vergangenen Tagen vor allem sogenannte Neocloud-Anbieter, wie CoreWeave , IREN und Nebius betroffen, die milliardenschwere Investitionen stemmen müssen ohne dabei bereits über nennenswerte Cashflows zu verfügen, wie es bei Alphabet , Microsoft und Co. der Fall ist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Anthropic-IPO schon in wenigen Wochen ...

Neues Investorengeld dürfte sich Anthropic bereits Mitte November sichern, wenn der geplante IPO stattfindet. Angestrebt wird eine Bewertung von 1,5 bis 2,0 Billionen US-Dollar. Schon der Verkauf eines kleinen Teils der Anteile dürfte also für Mittelzuflüsse im zweistelligen Milliardenbereich sorgen.

Diese Mittel werden benötigt, um Deals wie den in der Nacht auf Dienstag bekanntgewordenen zu finanzieren – laut Medienberichten verhandelt Anthropic mit dem Datencenter-Betreiber Nscale über einen Vertrag mit einem Volumen von 45 Milliarden US-Dollar zur Bereitstellung von Rechenkapazität.

...das setzt OpenAI jetzt unter Druck

Aufgrund des sich schon seit Wochen eintrübenden Umfelds für KI-Werte hat sich Mitbewerber OpenAI entschieden, seinen Börsengang vorerst zu vertagen. Angestrebt ist ein IPO nicht vor 2027 – frisches Geld braucht das KI-Frontier-Lab aber schon vorher – und offenbar sieht OpenAI seine Felle inzwischen davonschwimmen, denn wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, will das von Microsoft unterstützte Unternehmen noch vor dem Börsengang seines Konkurrenten eine weitere Finanzierungsrunde durchführen.

Im Gespräch soll eine Finanzierungsrunde über 30 Milliarden US-Dollar sein, welche durch SoftBank und den Staatsfonds MGX aus Abu Dhabi angeführt werden soll. Angestrebt wird eine Bewertung mit 1,4 Billionen US-Dollar. Noch im März wurde OpenAI mit 852 Milliarden US-Dollar bewertet. Damals brachte eine Finanzierungsrunde 122 Milliarden US-Dollar ein, wovon allein Amazon 50 Milliarden US-Dollar beigesteuert hatte.

Gegenüber den zunehmend skeptischen Investoren will OpenAI mit Monetarisierungsfortschritten punkten, die sich durch den Start des neuen Frontier-Modelles GPT-6 Astra ergeben haben sollen. Außerdem soll OpenAI damit werben, bis zum Jahresende über jährlich wiederkehrende Erlöse (ARR) in Höhe von 70 Milliarden US-Dollar zu verfügen.

Misstrauen nimmt weiter zu

Zwar ist das rasche Vorgehen von OpenAI verständlich, insbesondere für den Fall, dass sich die Marktbedingungen weiter verschlechtern sollten und der angestrebte Börsengang erneut verschoben werden sollte. Vertrauen am Markt stiftet die eilig anberaumte Finanzierungsrunde allerdings keine – im Gegenteil hat die Aktie von SoftBank, einem der größten Unterstützer von OpenAI, im Handel an der japanischen Börse fast 7 Prozent an Wert verloren und ist auf den niedrigsten Stand seit mehr als 6 Monaten gefallen. Mit seiner aggressiven, schuldenfinanzierten Wette hat der Konzern nicht weniger als seine Existenz auf das Spiel gesetzt.

Um seine wiederholte Teilnahme an Finanzierungsrunden von OpenAI bezahlen zu können, hat sich SoftBank hoch verschuldet, zuletzt sogar zu Zinsen um 10 Prozent. Das erinnert an CoreWeave, wo es nach einem Abverkauf am Anleihenmarkt in der vergangenen Woche zu Renditen von bis zu 15 Prozent gekommen ist. Das zeigt, dass die Skepsis gegenüber KI-Werten auch in der zweiten Reihe des Finanzmarktes zunimmt.

Fazit: Kein gutes Zeichen für Anleger

Vor dem im November geplanten Börsengang von Anthropic ist ein Wettrennen um Investorengeld entbrannt – Rivale OpenAI will sich in einer weiteren Finanzierungsrunde 30 Milliarden US-Dollar sichern, um sowohl seine gewaltigen laufenden Kosten als auch die weitere Expansion stemmen zu können. Von Anlegerinnen und Anleger sollte das aber selbst im Erfolgsfall als schlechtes Zeichen verstanden werden.

OpenAI spürt, dass die Verschiebung des eigenen Börsengangs ein strategischer Fehler gewesen sein und sich das Stimmungsumfeld gegenüber KI-Werten weiter eintrüben könnte und besorgt sich jetzt hastig Geld, ehe Investoren noch skeptischer werden könnten. Genau das ist in einem Umfeld stark steigender Anleiherenditen und selbst im vierten Jahr des KI-Booms noch immer fehlender Profitabilität zu erwarten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion



