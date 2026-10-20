🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsIPOsvorwärtsOpenAI IPOvorwärtsNachrichten zu OpenAI

    Rennen um 30 Milliarden $

    1045 Aufrufe 1045 0 Kommentare 0 Kommentare

    Crasht OpenAI den KI-Boom? Das Geld wird langsam knapp!

    KI-Entwickler Anthropic geht in wenigen Wochen an die Börse – Rivale OpenAI sieht seine Felle davon schwimmen und will sich rechtzeitig frisches Geld sichern.

    Für Sie zusammengefasst
    Rennen um 30 Milliarden $ - Crasht OpenAI den KI-Boom? Das Geld wird langsam knapp!
    Foto: Samuel Boivin - NurPhoto

    Der KI-Boom wird immer schwieriger zu finanzieren

    Die Sorgen von Investoren bezüglich der Finanzierung des KI-Booms nehmen zu. Davon waren in den vergangenen Tagen vor allem sogenannte Neocloud-Anbieter, wie CoreWeave, IREN und Nebius betroffen, die milliardenschwere Investitionen stemmen müssen ohne dabei bereits über nennenswerte Cashflows zu verfügen, wie es bei Alphabet, Microsoft und Co. der Fall ist.

    Doch auch gegenüber den Entwicklern von KI-Modellen, allen voran Anthropic und OpenAI wachsen die Zweifel. Die stehen mit Claude und ChatGPT zwar im Mittelpunkt des Booms, doch Profitabilität haben sie noch nicht erreicht, während sie gigantische Vertragsverpflichtungen abschließen, um sich Rechenleistung zu sichern. Auch das muss durch Fremdkapital finanziert werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Microsoft!
    Long
    503,17€
    Basispreis
    3,19
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    568,64€
    Basispreis
    3,17
    Ask
    × 14,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Depot eröffnen, iPhone Duo gewinnenNoch bis zum 13. November: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ nimmt an der Verlosung von fünf Apple iPhone Duos teil.

     

    Anthropic-IPO schon in wenigen Wochen ...

    Neues Investorengeld dürfte sich Anthropic bereits Mitte November sichern, wenn der geplante IPO stattfindet. Angestrebt wird eine Bewertung von 1,5 bis 2,0 Billionen US-Dollar. Schon der Verkauf eines kleinen Teils der Anteile dürfte also für Mittelzuflüsse im zweistelligen Milliardenbereich sorgen.

    Diese Mittel werden benötigt, um Deals wie den in der Nacht auf Dienstag bekanntgewordenen zu finanzieren – laut Medienberichten verhandelt Anthropic mit dem Datencenter-Betreiber Nscale über einen Vertrag mit einem Volumen von 45 Milliarden US-Dollar zur Bereitstellung von Rechenkapazität.

    ...das setzt OpenAI jetzt unter Druck

    Aufgrund des sich schon seit Wochen eintrübenden Umfelds für KI-Werte hat sich Mitbewerber OpenAI entschieden, seinen Börsengang vorerst zu vertagen. Angestrebt ist ein IPO nicht vor 2027 – frisches Geld braucht das KI-Frontier-Lab aber schon vorher – und offenbar sieht OpenAI seine Felle inzwischen davonschwimmen, denn wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, will das von Microsoft unterstützte Unternehmen noch vor dem Börsengang seines Konkurrenten eine weitere Finanzierungsrunde durchführen.

    Im Gespräch soll eine Finanzierungsrunde über 30 Milliarden US-Dollar sein, welche durch SoftBank und den Staatsfonds MGX aus Abu Dhabi angeführt werden soll. Angestrebt wird eine Bewertung mit 1,4 Billionen US-Dollar. Noch im März wurde OpenAI mit 852 Milliarden US-Dollar bewertet. Damals brachte eine Finanzierungsrunde 122 Milliarden US-Dollar ein, wovon allein Amazon 50 Milliarden US-Dollar beigesteuert hatte.

    Gegenüber den zunehmend skeptischen Investoren will OpenAI mit Monetarisierungsfortschritten punkten, die sich durch den Start des neuen Frontier-Modelles GPT-6 Astra ergeben haben sollen. Außerdem soll OpenAI damit werben, bis zum Jahresende über jährlich wiederkehrende Erlöse (ARR) in Höhe von 70 Milliarden US-Dollar zu verfügen.

    SoftBank Group

    -3,23 %
    -16,48 %
    -26,51 %
    -13,65 %
    -81,68 %
    -30,16 %
    -43,80 %
    +683,34 %
    ISIN:US83404D1090WKN:A1JSPB
    SoftBank Group direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Misstrauen nimmt weiter zu

    Zwar ist das rasche Vorgehen von OpenAI verständlich, insbesondere für den Fall, dass sich die Marktbedingungen weiter verschlechtern sollten und der angestrebte Börsengang erneut verschoben werden sollte. Vertrauen am Markt stiftet die eilig anberaumte Finanzierungsrunde allerdings keine – im Gegenteil hat die Aktie von SoftBank, einem der größten Unterstützer von OpenAI, im Handel an der japanischen Börse fast 7 Prozent an Wert verloren und ist auf den niedrigsten Stand seit mehr als 6 Monaten gefallen. Mit seiner aggressiven, schuldenfinanzierten Wette hat der Konzern nicht weniger als seine Existenz auf das Spiel gesetzt.

    Um seine wiederholte Teilnahme an Finanzierungsrunden von OpenAI bezahlen zu können, hat sich SoftBank hoch verschuldet, zuletzt sogar zu Zinsen um 10 Prozent. Das erinnert an CoreWeave, wo es nach einem Abverkauf am Anleihenmarkt in der vergangenen Woche zu Renditen von bis zu 15 Prozent gekommen ist. Das zeigt, dass die Skepsis gegenüber KI-Werten auch in der zweiten Reihe des Finanzmarktes zunimmt.

    Fazit: Kein gutes Zeichen für Anleger

    Vor dem im November geplanten Börsengang von Anthropic ist ein Wettrennen um Investorengeld entbrannt – Rivale OpenAI will sich in einer weiteren Finanzierungsrunde 30 Milliarden US-Dollar sichern, um sowohl seine gewaltigen laufenden Kosten als auch die weitere Expansion stemmen zu können. Von Anlegerinnen und Anleger sollte das aber selbst im Erfolgsfall als schlechtes Zeichen verstanden werden.

    OpenAI spürt, dass die Verschiebung des eigenen Börsengangs ein strategischer Fehler gewesen sein und sich das Stimmungsumfeld gegenüber KI-Werten weiter eintrüben könnte und besorgt sich jetzt hastig Geld, ehe Investoren noch skeptischer werden könnten. Genau das ist in einem Umfeld stark steigender Anleiherenditen und selbst im vierten Jahr des KI-Booms noch immer fehlender Profitabilität zu erwarten.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    Banner_Iphone_Fold_700x180px.webp


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rennen um 30 Milliarden $ Crasht OpenAI den KI-Boom? Das Geld wird langsam knapp! KI-Entwickler Anthropic geht in wenigen Wochen an die Börse – Rivale OpenAI sieht seine Felle davon schwimmen und will sich rechtzeitig frisches Geld sichern.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     