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    DIW-Chef Fratzscher zu Berlin

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    Übertriebene Panikmache

    Für Sie zusammengefasst
    • Fratzscher mahnt zu Mäßigung, Panik sei übertrieben
    • Fratzscher warnt vor Pauschalurteilen und schädlichem Ton
    • Immobilienpläne kritisch, weitere Vorhaben bieten Chancen
    DIW-Chef Fratzscher zu Berlin - Übertriebene Panikmache
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Ökonom Marcel Fratzscher hat in der Diskussion um eine mögliche rot-grün-rote Regierung in Berlin zu mehr Mäßigung aufgerufen. "Ich will da jetzt nicht die einzelnen Positionen der Linken verteidigen, aber ich halte diese Panikmache für übertrieben", sagte der Chef des Instituts der Deutschen Wirtschaftsforschung (DIW) im RBB-Inforadio insbesondere mit Blick auf Aussagen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU).

    Die CDU-Politikerin hatte am Vortag gesagt, sie sehe bei einer Regierung aus Linken, Grünen und SPD in der Hauptstadt ganz klar eine "Gefahr für den Standort", die weit über Berlin hinausgehe.

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    "Ich halte solche Aussagen für sehr problematisch, weil das so Pauschalurteile sind, die einfach nicht belastbar sind", sagte Fratzscher. "Ich glaube, solche Sprache, das schadet letztlich Deutschland. Wir müssen hier ein bisschen vorsichtiger sein im Umgang, auch im Ton."

    Auch er sehe die Vergesellschaftungspläne für Berliner Immobilienkonzerne kritisch, die die drei Parteien in ihrem Sondierungspapier konkretisiert haben, sagte der DIW-Präsident. Allerdings stünden darin auch viele Punkte, die sich positiv auf den Wirtschaftsstandort Berlin auswirken könnten. "Man will gute Rahmenbedingungen schaffen, weniger Regulierung, mehr Attraktivität des Wissenschaftsstandorts beispielsweise."

    Jetzt komme es darauf an, was das konkret heiße: "Wie wird man attraktiv für Unternehmen? Senkt man die Steuern? Macht man Raum oder Bürogebäude verfügbar? Wie investiert man auch in die Universitäten, in die Forschungslandschaft?" Es werde entscheidend sein, was am Ende im Koalitionsvertrag stehe./maa/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 15,18 auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +22,89 %/+108,91 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Folgen einer Berliner Vergesellschaftung für Deutsche Wohnen: Entschädigungshöhe, Kreditabwicklung und den Verlustausgleich durch Vonovia. Diskutiert wird auch eine mögliche Kündigung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags. Als Bewertungsargumente werden rund 6,9 % Dividendenrendite bei 15 Euro Kurs, ein möglicher Squeeze-out und die Kurskopplung an Vonovia über das Wandlungsrecht genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Wohnen eingestellt.

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