DIW-Chef Fratzscher zu Berlin
Übertriebene Panikmache
- Fratzscher mahnt zu Mäßigung, Panik sei übertrieben
- Fratzscher warnt vor Pauschalurteilen und schädlichem Ton
- Immobilienpläne kritisch, weitere Vorhaben bieten Chancen
BERLIN (dpa-AFX) - Der Ökonom Marcel Fratzscher hat in der Diskussion um eine mögliche rot-grün-rote Regierung in Berlin zu mehr Mäßigung aufgerufen. "Ich will da jetzt nicht die einzelnen Positionen der Linken verteidigen, aber ich halte diese Panikmache für übertrieben", sagte der Chef des Instituts der Deutschen Wirtschaftsforschung (DIW) im RBB-Inforadio insbesondere mit Blick auf Aussagen von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU).
Die CDU-Politikerin hatte am Vortag gesagt, sie sehe bei einer Regierung aus Linken, Grünen und SPD in der Hauptstadt ganz klar eine "Gefahr für den Standort", die weit über Berlin hinausgehe.
"Ich halte solche Aussagen für sehr problematisch, weil das so Pauschalurteile sind, die einfach nicht belastbar sind", sagte Fratzscher. "Ich glaube, solche Sprache, das schadet letztlich Deutschland. Wir müssen hier ein bisschen vorsichtiger sein im Umgang, auch im Ton."
Auch er sehe die Vergesellschaftungspläne für Berliner Immobilienkonzerne kritisch, die die drei Parteien in ihrem Sondierungspapier konkretisiert haben, sagte der DIW-Präsident. Allerdings stünden darin auch viele Punkte, die sich positiv auf den Wirtschaftsstandort Berlin auswirken könnten. "Man will gute Rahmenbedingungen schaffen, weniger Regulierung, mehr Attraktivität des Wissenschaftsstandorts beispielsweise."
Jetzt komme es darauf an, was das konkret heiße: "Wie wird man attraktiv für Unternehmen? Senkt man die Steuern? Macht man Raum oder Bürogebäude verfügbar? Wie investiert man auch in die Universitäten, in die Forschungslandschaft?" Es werde entscheidend sein, was am Ende im Koalitionsvertrag stehe./maa/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 15,18 auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +22,89 %/+108,91 % bedeutet.
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Das Problem dürfte sein, dass ja gar nicht vonovia oder die Deutsche Wohnen enteignet werden sondern die jeweiligen Tochtergesellschaften die der jeweiligen Holding zugeordnet werden. Diese werden auch separat entschädigt werden müssen und die Entschädigungssumme wird dann an die Holding hochgereicht. Auf der Ebene unterhalb der Holdungstruktur müssen dazu natürlich auch noch Kreditverträge abgetrennt, Sicherheiten neu bewertet werden etc. Die muss man dann separat aus jeder Tochter rausrechnen und die Kredite mit den Banken neu verknüpfen. Fraglich ob Berlin die Kredite für den enteigneten Bestand dann vorzeitig ablösen will und wie geht man dann mit teuren Vorfälligkeitsentschädigungen um? Dazu hat jede einzelne GmbH eine eigene Klagebefugnis. Ich habe keine Vorstellung wie die insbesondere in Berlin überlasteten Gerichte diese Welle stemmen wollten. Ganz abgesehen vom Prozesskostenrisiko für das Land Berlin. Dazu will man ja Einheiten ab 2021 nicht enteignen. Das müsste man also aus jeder einzelnen Zelle rausrechnen und es bleiben kleine unrentabele Hüllen.
Wenn man sich mal die Rechtsexperten (und nicht die Bild) anhört, ist die allgemeine Meinung und Rechtslage eindeutig: Die Verstaatlichung ist eine reine PR Veranstaltung der Linken aka Antisemiten.
- Artikel 15 bezieht sich auf Artikel 14 bezüglich der Entgeltung/Bezahlung. Es muss der Marktwert bezahlt werden. Absolut unmöglich für Berlin.
- Eine Verstaatlichung tauscht NUR den Eigentümer aus, erzeugt aber keine neuen Wohnungen. Das Bundesverfassungsgericht wird daher alles abschmettern.
- Es gibt auslaendische Wohnungsinhaber in Berlin, die den Europäischen Gerichtshof mit einbeziehen werden. Auch dieser wird den Plan der Linken nicht zulassen.
Da in Berlin europäische Gesellschaften Bestände mit mehr als 10000 Wohnungen besitzen (z. B. Heimstaden, Adler Group), landet der ganze Komplex