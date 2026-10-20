Wichtige Hürde geknackt

Sollte sich diese Aufwärtsbewegung fortsetzen, könnte der Aktienkurs in den kommenden Tagen zunächst auf 564,60 US-Dollar und anschließend auf 589,91 US-Dollar steigen. Damit würde sich weiteres Kurspotenzial eröffnen. Ein möglicher Einstieg auf der Käuferseite könnte dabei sogar auf dem aktuellen Kursniveau in Betracht gezogen werden.

Bereits Mitte Oktober deuteten erste Anzeichen darauf hin, dass sich der länger anhaltende Seitwärtstrend der Aktie möglicherweise verändern könnte. Diese Phase besteht ungefähr seit Ende April. Damals galt ein Anstieg über 512,00 US-Dollar als entscheidende Voraussetzung für eine positive Entwicklung. Inzwischen hat Lockheed Martin diese Marke deutlich überschritten und sogar den wichtigen Widerstand bei 540,00 US-Dollar überwunden.

Allerdings sollten Anleger auch mögliche Rückschläge im Blick behalten. Sollte sich die Aktie vorübergehend stabilisieren und eine kurze Konsolidierungsphase durchlaufen, wäre es wichtig, dass der Kurs nicht unter 522,70 US-Dollar fällt. Ein Rückgang unter diese Marke würde das Risiko erhöhen, dass die Aktie erneut die Schwelle von 500,00 US-Dollar testet.

Trading-Strategie:

LONG

Market-Buy-Order : 553,81 US-Dollar

Kursziele : 564,60 und 589,91 US-Dollar

Renditechance via DN0TUM : 55 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Lockheed Martin Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0TUM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,57 - 0,58 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 490,296 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 490,296 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 553,81 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 589,91 US-Dollar Hebel: 8,52 Kurschance: + 55 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN3ZT2 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,62 - 0,63 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 622,3996 US-Dollar Basiswert: Lockheed Martin Corp. KO-Schwelle: 622,3996 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 553,81 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,83 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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