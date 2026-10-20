Mal hoch, mal wieder runter…

Aktuell könnte sich die rechte Schulter dieser Formation bilden. Der dafür relevante Kursbereich liegt zwischen 25.172 und 25.698 Punkten. In dieser Phase sind beim DAX stärkere Schwankungen und häufige Richtungswechsel möglich.

Die großen Herausforderungen bleiben allerdings bestehen: Unternehmen investieren weiterhin enorme Summen in Künstliche Intelligenz, während gleichzeitig die Marktzinsen steigen. Für den DAX gibt es dennoch Anzeichen für eine mögliche Stabilisierung. Nachdem der Index kurzzeitig unter seinen 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) gefallen war, besteht weiterhin die Chance, dass sich im Bereich des Frühjahrshochs bei 25.507 Punkten eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation entwickelt.

Ein entscheidender Widerstand liegt bei 25.800 Punkten. Diese Marke wird auch als sogenannter Buy-Trigger (orange) bezeichnet. Erst wenn der DAX diese Schwelle nachhaltig überschreitet, könnte ein weiterer Anstieg wahrscheinlicher werden. In diesem Fall wären zunächst 26.618 Punkte und anschließend 27.500 Punkte mögliche Kursziele. Ein solcher Ausbruch könnte für Anleger ein Signal sein, sich längerfristig auf steigende Kurse auszurichten.

Sollte der DAX hingegen nach unten ausbrechen, drohen weitere Verluste. Fällt der Index unter das bisherige Monatstief von 24.792 Punkten, könnte er zunächst auf 24.480 Punkte und anschließend auf 23.968 Punkte zurückgehen. Ein solcher Rückgang würde die Stabilisierung der vergangenen Wochen deutlich infrage stellen und die bisherigen Erholungsbemühungen zunichtemachen.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.319 Punkten

VDAX bei 16,81 signalisiert normale Nervosität

Fear& Greed Index bei 24 auf "EXTREME FEAR" gewechselt

Tagesanalyse:

RSI: 48 - Neutral MACD: -69 - Sell Insgesamt: Neutral MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins neutrale Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.750 / 25.900 / 26.080 und 26.249 Punkten, nach unten bei 25.172 / 24.792 / 24.480 und 24.205 Punkten. Gaps bei 25.420 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe wackeln weiter - DAX im Stabilisierungsmodus, Bodenbildung möglich - Ölknappheit bleibt weiter ein Problem! VDAX-New Angstlevel leicht erhöht VDAX-New der Deutschen Börse (16. Oktober 2026): Bei 16,81% (steigend) (Vortag: 18,00%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 25.800 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.100 Punkten. Kursziel bei 25.900/26.080 Punkten 2. Stop-Buy-Order über 26.620 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.200 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1YR5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,46 - 7,47 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.490,65 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.490,65 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.319,78 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 26.080 Punkte Hebel: 33,74 Kurschance: + 70 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN447X Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 12,28 - 12,29 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.425,34 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.425,34 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.319,78 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 20,55 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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