Langfristig auf Kurs

Auch der Blick auf den Aktienkurs liefert wichtige Hinweise. Im Bereich zwischen 140,00 und 150,00 US-Dollar hat sich zuletzt eine stabile Unterstützung gezeigt. Dort erreichte die SpaceX-Aktie am Donnerstag der vergangenen Woche einen Tiefpunkt und konnte anschließend wieder zulegen.

Für den Einstieg in den Mobilfunkmarkt hat SpaceX ein landesweites Paket an Niederfrequenz-Frequenzen erworben. Die 800-Megahertz-Frequenzen stammen vom Finanzinvestor Grain Management. Das Ziel besteht darin, Mobilfunkverbindungen über Satelliten direkt auf Smartphones bereitzustellen. Für die Kunden könnte das weniger Funklöcher und günstigere Tarife bedeuten.

Allerdings wird ein weiterer Kursanstieg derzeit durch den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) gebremst. Trotzdem gibt es Anzeichen dafür, dass der Rückgang seit dem Oktoberhoch bei 176,42 US-Dollar vorerst beendet sein könnte. Dafür spricht eine sogenannte 123-Konsolidierung, bei der sich nach einer Abwärtsbewegung erste Hinweise auf eine mögliche Trendwende ergeben.

Entscheidend ist nun, ob die Aktie die Marke von 155,44 US-Dollar überzeugend überwinden kann. Gelingt das, könnten weitere Kursanstiege auf 160,33 US-Dollar und anschließend bis zum Oktoberhoch bei 176,42 US-Dollar folgen. Ein solcher Ausbruch könnte für Anleger ein Signal sein, über einen Einstieg nachzudenken.

Sollte die Aktie dagegen unter 140,00 US-Dollar fallen, würde sich das charttechnische Bild deutlich verschlechtern. In diesem Fall wären weitere Rückgänge auf 130,39 US-Dollar und möglicherweise sogar auf 125,45 US-Dollar denkbar. Selbst bei einem solchen Kursverlust würde die Aktie allerdings noch deutlich über ihren Tiefständen aus dem Hochsommer notieren.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 155,44 US-Dollar

Kursziele : 160,33 und 176,42 US-Dollar

Renditechance via DN4JSZ : 100 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SpaceX Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4JSZ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,55 - 1,56 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 131,4786 US-Dollar Basiswert: SpaceX Corp. KO-Schwelle: 131,4786 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 147,61 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 176,42 US-Dollar Hebel: 8,51 Kurschance: + 100 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN6R13 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,57 - 1,58 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 163,9015 US-Dollar Basiswert: SpaceX Corp. KO-Schwelle: 163,9015 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 147,61 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,26 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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