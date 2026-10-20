Gold verliert leicht aktuell 4.119,62 USD

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USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,63 % 1 Monat -5,26 % 3 Monate +2,71 % 1 Jahr -3,23 %

Leichte Verluste prägen den Handel. Gold rutscht umauf 4.119,62, bleibt aber im größeren Bild stabil.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.266,94USD. Heute, bei 4.119,62USD, wäre daraus ein Vermögen von 32.516,2USD geworden – ein Plus von +225,16 %.

Informationen zu Gold

Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.