Silber tritt auf der Stelle – 57,13 USD

+0,04 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,04 % 1 Monat -13,55 % 3 Monate +2,66 % 1 Jahr +9,90 %

Silber tritt auf der Stelle. MitVeränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 57,13

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 51,98420USD. Heute, bei 57,13USD, wäre daraus ein Vermögen von 1.099,03USD geworden – ein Plus von +9,90 %.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.