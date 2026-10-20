Korea-Crash, SpaceX-Zahlen, Nvidia-Chef bei Merz

Marktexperte Thomas Altmann bringt die Stimmungslage auf den Punkt: "Wir sehen aktuell einen regelrechten Sorgen-Cocktail an den Börsen. Es ist der Mix aus hohen Energiepreisen, Angst vor einer zu weit gelaufenen KI-Rallye und Sorgen um die Finanzstabilität vieler Staaten." Dieser Mix mache Anleger nervös und sorge für Gewinnmitnahmen, während langfristig orientierte Investoren dem Einstieg derzeit fernblieben.

Die Börsen starten mit roten Vorzeichen in den Dienstag. Nach dem zuletzt gescheiterten Erholungsversuch rücke beim DAX die runde Marke von 25.000 Punkten wieder ins Blickfeld. Eine Stunde vor Marktstart notiert der Leitindex bei Tradegate rund 0,26 Prozent im Minus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit der Deutschen Börse starte heute zudem die Berichtssaison für den deutschen Leitindex, morgen folgen SAP. An der Wall Street stehen heute mit den Earnings von Netflix und SpaceX gleich zwei Schwergewichte im Fokus. Später in der Woche folgen mit Meta und Tesla weitere Schwergewichte.

Doch von Vorfreude ist bislang nichts zu spüren. In Asien notieren Aktien mit deutlichen Verlusten. Die wichtigsten Börsen der Region gaben am Dienstag breit nach, der MSCI-Index für Asien ohne Japan verlor gut ein Prozent, Japans Nikkei rutschte knapp ein Prozent ab und der südkoreanische Kospi brach sogar um fast vier Prozent ein.

SK Hynix, die koreanische KI-Aktie schlechthin, fällt am Dienstag um knapp 5 Prozent. Innerhalb eines Monats haben die Papiere mittlerweile mehr als ein Drittel an Wert verloren.

Der Ölpreis profitiert von einer geopolitischen Risikoprämie, nachdem es Berichte über Angriffe auf saudische Infrastruktur sowie auf Schiffe im Golf gegeben hatte. Die Nordseesorte Brent bewegt sich damit in der Nähe eines Fünfmonatshochs knapp unter 110 US-Dollar.

Hoher Besuch ist derzeit in Berlin: Auf politischer Bühne vereinbarten Bundeskanzler Friedrich Merz und Nvidia-Chef Jensen Huang am Rande des "Invest in Germany"-Gipfels in Berlin eine engere Zusammenarbeit, um die industrielle Nutzung künstlicher Intelligenz in Deutschland voranzutreiben.

Nvidia habe nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr fast eine Milliarde US-Dollar hierzulande investiert. Huang warb dafür, Daten als nationale Ressource zu begreifen und im Inland für eine eigene "nationale Intelligenz" zu nutzen, statt heimisches Wissen und kulturelle Werte abzugeben und später als importierte Technologie zurückzukaufen.

Oliver Schmidt, Investmentchef beim Bankhaus Metzler, sieht in der aktuellen KI-Kursschwäche aber auch eine Chance für Europa. Die Gewinndynamik in vielen europäischen Branchen habe zugenommen, sagte er dem Handelsblatt, weshalb Metzler den Aktienanteil in Europa ausgebaut habe. Investoren suchten derzeit verstärkt nach weniger schwankungsanfälligen Alternativen zum KI-Boom und würden diese zunehmend in Europa finden.

Unterdessen liefern sich die beiden führenden KI-Labore ein Wettrennen um frisches Kapital. OpenAI will einem Bericht zufolge eine Finanzierungsrunde über rund 30 Milliarden US-Dollar noch vor dem für Mitte November erwarteten Börsengang von Anthropic abschließen. Das Unternehmen könnte dabei mit mehr als 1,4 Billionen Dollar bewertet werden. An der Runde sollen unter anderem SoftBank und der Staatsfonds MGX aus Abu Dhabi beteiligt sein.



Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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