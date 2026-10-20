🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Hohe Dieselpreise

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump will Bauern mit Milliardenentlastung ködern

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump sagt Bauern Milliardenhilfe bei Dieselpreisen zu
    • Acht Milliarden Dollar sollen Bauern unterstützen
    • Hohe Spritpreise belasten Republikaner im Wahlkampf
    Hohe Dieselpreise - Trump will Bauern mit Milliardenentlastung ködern
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei einer Wahlkampfveranstaltung im ländlich geprägten US-Bundesstaat Kansas hat Präsident Donald Trump den Landwirten angesichts hoher Dieselpreise eine Entlastung in Milliardenhöhe zugesagt. Das Landwirtschaftsministerium werde das Programm in Höhe von acht Milliarden US-Dollar (7,1 Milliarden Euro) auf den Weg bringen, um Bauern in der Erntezeit zu unterstützen, sagte Trump.

    Die Initiative gehe auf seinen Parteifreund Senator Roger Marshall zurück, sagte Trump vor Anhängern. Marshall will sich bei der bevorstehenden Wahl am 3. November eine weitere Amtszeit sichern. Kansas ist an sich für republikanische Kandidaten eine sehr sichere Bank, aktuellen Umfragen zufolge scheint das Rennen zwischen Marshall und dem Demokraten Adam Hamilton aber offen zu sein. So bewerten es auch Beobachter wie der unabhängige Cook Report.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BASF!
    Long
    49,12€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    55,74€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trumps niedrige Beliebtheitswerte wegen des Iran-Kriegs und deutlich höheren Benzin- und Dieselpreisen belasten bei den Wahlen zum US-Senat und dem Repräsentantenhaus die Aussichten vieler republikanischer Kandidaten.

    Trumps Partei hofft, bei der Wahl ihre knappen Mehrheiten in beiden Kammern des US-Kongresses zu verteidigen. Umfragen räumen den Demokraten gute Chancen ein, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu gewinnen. Im Senat, wo aktuell nur etwa ein Drittel der Sitze neu gewählt werden, sind die Hürden höher - doch ein Wechsel der Mehrheit gilt durchaus als möglich./jbz/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 52,47 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +38,82 %/+61,96 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bayers Erholung nach dem Rückgang unter 43 Euro. Diskutiert werden höhere Tiefs und 44,65 Euro als wichtige Schlusskursmarke. Die FMC-Gewinnwarnung gilt als möglicher Belastungsfaktor, die Vergleichbarkeit mit Crop Science als begrenzt. Weitere Themen sind die Rückverweisung eines Glyphosaturteils, die erwartete Vergleichsentscheidung und eine mögliche Neubewertung. JPMorgan bleibt bei Overweight mit Kursziel 61 Euro.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Hohe Dieselpreise Trump will Bauern mit Milliardenentlastung ködern Bei einer Wahlkampfveranstaltung im ländlich geprägten US-Bundesstaat Kansas hat Präsident Donald Trump den Landwirten angesichts hoher Dieselpreise eine Entlastung in Milliardenhöhe zugesagt. Das Landwirtschaftsministerium werde das Programm in …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     