Trump will Bauern mit Milliardenentlastung ködern

Danke! Auf dem Vergleich habe ich auch schon "herumgedacht". Aber als Begründung für die Bewegung der letzten Tage reicht es mir persönlich nicht.

Und was die Aufhebung/Anfechtung angeht, gehe ich grundsätzlich von "mehr oder weniger" unabhängigen Gerichten aus.





Zudem spricht momentan sehr viel dafür, dass der Vergleich in seiner beantragten Form genehmigt wird. Allenfalls mit kleineren Änderungen.

Davon gehen gemäß öffentlicher Äußerungen sogar die Gegner des Vergleichs aus.





Stichwort "Gegner": diese werden den Vergleich, so er genehmigt werden wird, ohnehin anfechten. D.h., selbst bei Genehmigung durch Richter Boyer wird das Thema noch nicht final entschieden sein.





Nun ja - ich habe für mich beschlossen, dem Thema "Verkaufsdruck - warum wurde / wird verkauft --> warum notiert Bayer so deutlich unterhalb meines geschätzten Fair Value Bereichs" keine Analysekapazität mehr zu widmem. So stumpf es klingt: ich nehme es nur noch hin.





Das ist ausdrücklich keine Resignation. Ich komme in dem Thema nur nicht mehr weiter.

Und an meiner persönlichen Überzeugung ändere ich daher nichts. Im Gegenteil. In den letzten Tagen habe ich nochmal von vorne bis hinten und von oben bis unten alles analysiert, was ich für relevant halte. Und ich komme immer wieder zum gleichen Ergebnis:





"Die Annahme des beantragten Vergleichs ist sehr wahrscheinlich - ein Re-Rating sollte zu Kursen im Bereich 55-65 führen".





PS: wir stehen aktuell wieder im Bereich 44,5 bis 44,6. Ein XETRA Schluss oberhalb von 44,65 wäre ein starkes Zeichen. Mal schauen, was heute noch passiert.