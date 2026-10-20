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    Hoffnung für Deutschland?

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    Nvidia investiert in deutsche KI-Start-ups und meldet Quantenrekord

    Nvidia will Deutschlands KI-Branche mit neuen Investitionen stärken. Auch die Quantenforschung des Konzerns in Jülich macht Fortschritte.

    Hoffnung für Deutschland? - Nvidia investiert in deutsche KI-Start-ups und meldet Quantenrekord
    Foto: dts Nachrichtenagentur GmbH - dts Nachrichtenagentur

    Der US-Chipriese Nvidia baut sein Engagement in Deutschland aus. Neue Investitionen in KI-Start-ups, eine engere Zusammenarbeit mit der Bundesregierung und Fortschritte in der Quantenforschung sollen die technologische Entwicklung des Landes vorantreiben.

    Deutschland will bei der Entwicklung und Anwendung künstlicher Intelligenz künftig stärker mitmischen und international nicht erneut den Anschluss verlieren. Unterstützung kommt dabei von Nvidia. Auf dem "Invest in Germany Summit" in Berlin kündigte Konzernchef Jensen Huang Investitionen in deutsche Technologieunternehmen an.

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    Gleichzeitig setzt die Bundesregierung darauf, mit KI die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Industrie zu stärken und neue Innovationspotenziale zu erschließen.

    Nvidia investiert in vier deutsche Start-ups

    Im Mittelpunkt der Investitionen stehen vier deutsche Unternehmen: Agile Robots, Avelios Medical, Mirelo und Reflex Aerospace.

    Agile Robots arbeitet an KI-gesteuerten Robotern für Industrie, Logistik und Gesundheitswesen. Avelios Medical entwickelt intelligente Krankenhaussoftware, während Mirelo mithilfe künstlicher Intelligenz Audioinhalte für Videos erzeugt. Reflex Aerospace konzentriert sich auf die Entwicklung und Produktion von Satelliten.

    Die geplanten Beteiligungen sind Teil von Nvidias Investitionsengagement von knapp zehn Milliarden US-Dollar in Europa. Das Geld fließt in Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen. Wie viel Nvidia konkret in die vier deutschen Start-ups investieren will, ließ der Konzern allerdings offen.

    Merz sieht große Chancen für Deutschlands Wirtschaft

    Bundeskanzler Friedrich Merz bezeichnete künstliche Intelligenz auf dem Gipfel als große wirtschaftliche Chance. Deutschland verfüge insbesondere im Maschinenbau, in der Automobilindustrie und in der industriellen Fertigung über ideale Voraussetzungen, um von der Technologie zu profitieren.

    Besonders die mittelständischen Unternehmen forderte Merz auf, ihre vorhandenen Daten stärker für KI-Anwendungen zu nutzen.

    Auch Nvidia-Chef Jensen Huang zeigte sich optimistisch. Deutschland verfüge über jahrzehntelange Erfahrung in Ingenieurwissenschaften und industrieller Produktion. Künstliche Intelligenz könne diese Stärken erheblich erweitern, statt sie zu ersetzen.

    Um die Entwicklung voranzutreiben, unterzeichnete die Bundesregierung eine gemeinsame Absichtserklärung mit Nvidia. Im Fokus steht die Entwicklung industrieller KI-Modelle, die beispielsweise in Robotern und Produktionsanlagen eingesetzt werden können.

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    Nvidia meldet Fortschritt bei Quantencomputern

    Neben den Investitionsplänen sorgte Nvidia auch mit einem technologischen Fortschritt aus Deutschland für Aufmerksamkeit. Auf dem Supercomputer JUPITER am Forschungszentrum Jülich in Nordrhein-Westfalen gelang Forschern eine nach Unternehmensangaben rekordverdächtige Simulation eines fehlertoleranten Quantencomputers.

    Die Simulation umfasste 104 Qubits und wurde mithilfe von Nvidias GH200-Grafikprozessoren durchgeführt. Dabei nutzten die Wissenschaftler einen Ansatz, der rund 90 Prozent weniger physische Qubits benötigte als bisherige Verfahren.

    Das könnte ein wichtiger Fortschritt auf dem Weg zu praktisch nutzbaren Quantencomputern sein. Diese könnten langfristig komplexe Aufgaben in der Medikamentenentwicklung, Materialforschung und Finanzmodellierung beschleunigen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,50 % und einem Kurs von 192,8EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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