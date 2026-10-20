JEFFERIES stuft BMW auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BMW mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Hold" belassen. Nach Vorab-Aussagen zum dritten Quartal habe er seine Schätzungen für den Autobauer überarbeitet, schrieb Philippe Houchois in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Der Umsatz im Autogeschäft sollte wegen eines Absatzrückgangs, dem Abbau von Lagerbeständen und einem schlechteren Produktmix um 7 Prozent gesunken sein. BMW habe eine Fortsetzung der Aktienrückkäufe über den November hinaus bestätigt, wenn das aktuelle Rückkaufprogramm auslaufe./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 56,64EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 08:06 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,00 € , was eine Steigerung von +5,23% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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