GOLDMAN SACHS stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung von TAG Immobilien beim Kursziel von 14,30 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Wachstumsmotor Polen verhelfe den Hamburgern zu einer branchenführenden Gewinndynamik, schrieb Jonathan Kownator am Dienstag. Zudem lobte er die Rendite und die geringen Leerstände im deutschen Immobilienbestand. Obendrein sei die Bilanz von TAG solide./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 05:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 10,45EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Jonathan Kownator

Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

