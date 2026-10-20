RBC stuft MUNICH RE auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re von 500 auf 530 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Starke Branchenerträge und steigende Anleiherenditen dürften bis ins Jahr 2027 hinein für anhaltenden Druck auf die Preisgestaltung in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung sorgen, könnten aber von höheren Anlageergebnissen ausgeglichen werden, schrieb Ben Cohen in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Ungeachtet solider Bilanzen und Kapitalrückflüsse dürften sich die Fundamentaldaten der Branche angesichts konjunktureller Unsicherheiten und Überkapazitäten weiter verschlechtern. Für Munich Re schraubte der Experte jedoch seine 2026er Gewinnprognose (EPS) nach oben./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 539EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.
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