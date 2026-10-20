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    AKTIEN IM FOKUS

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    Immobilienwerte weiter im Blick - Vonovia schwach, TAG gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Morgan-Urteil drückt Vonovia nahe ans Jahrestief
    • Berliner Vergesellschaftungspläne belasten Vonovia
    • TAG gewinnt nach Kaufempfehlung und Polenwachstum
    AKTIEN IM FOKUS - Immobilienwerte weiter im Blick - Vonovia schwach, TAG gefragt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Immobiliensektor bleibt am Donnerstag im Fokus - mit neuerlichen Verlusten bei Vonovia einerseits und Gewinnen bei TAG andererseits. Nach einer skeptischen Einstufung durch Morgan Stanley nähern sich Vonovia vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate wieder ihrem jüngsten Jahrestief von 16,185 Euro. Zur generellen Belastung durch steigende Marktzinsen gesellte sich nach dem Wahlsieg der Linkspartei in Berlin wieder das Thema Vergesellschaftung von Immobilienportfolios.

    Vonovia mitsamt der Tochter Deutsche Wohnen wäre besonders betroffen von den entsprechenden Plänen einer möglichen rot-rot-grünen Berliner Regierung. Die Grünen und die SPD hatten am Vorabend den Weg freigemacht für Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei. Der Linken-Fraktionsvorstand berät am Dienstag nun einmal mehr über das Thema Antisemitismus und den weiteren Umgang mit der Abgeordneten Vanessa Emde. Das Thema ist für Grüne und SPD ein wichtiger Störfaktor.

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    Derweil konnten sich die Aktien von TAG Immobilien nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs vorbörslich abkoppeln und kehrten mit plus 1,5 Prozent an ihr Xetra-Vortageshoch zurück. Der Wachstumsmotor Polen verhelfe den Hamburgern zu einer branchenführenden Gewinndynamik, schrieb Goldman-Experte Jonathan Kownator. Zudem lobte er die Rendite und die geringen Leerstände im deutschen Immobilienbestand. Obendrein sei die Bilanz von TAG solide./ag/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 10,44 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 08:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +22,51 %/+108,27 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang von über 13 auf rund 10,20 Euro und einen möglichen Fall unter 10 Euro. Zinsrisiken stehen zuletzt sinkenden Anleiherenditen als möglichem Rückenwind gegenüber. Die auf knapp 6 % bezifferte Shortquote wird als Abwärtssignal oder als Wandelanleihen-Absicherung eingeordnet. Eine Bewertungsrechnung nennt einen EPRA NTA von 21,38 Euro bei 7 % Mietrendite beziehungsweise rund 33 Euro bei 5 %.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TAG Immobilien eingestellt.

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