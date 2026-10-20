AKTIEN IM FOKUS
Immobilienwerte weiter im Blick - Vonovia schwach, TAG gefragt
- Morgan-Urteil drückt Vonovia nahe ans Jahrestief
- Berliner Vergesellschaftungspläne belasten Vonovia
- TAG gewinnt nach Kaufempfehlung und Polenwachstum
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Immobiliensektor bleibt am Donnerstag im Fokus - mit neuerlichen Verlusten bei Vonovia einerseits und Gewinnen bei TAG andererseits. Nach einer skeptischen Einstufung durch Morgan Stanley nähern sich Vonovia vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate wieder ihrem jüngsten Jahrestief von 16,185 Euro. Zur generellen Belastung durch steigende Marktzinsen gesellte sich nach dem Wahlsieg der Linkspartei in Berlin wieder das Thema Vergesellschaftung von Immobilienportfolios.
Vonovia mitsamt der Tochter Deutsche Wohnen wäre besonders betroffen von den entsprechenden Plänen einer möglichen rot-rot-grünen Berliner Regierung. Die Grünen und die SPD hatten am Vorabend den Weg freigemacht für Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei. Der Linken-Fraktionsvorstand berät am Dienstag nun einmal mehr über das Thema Antisemitismus und den weiteren Umgang mit der Abgeordneten Vanessa Emde. Das Thema ist für Grüne und SPD ein wichtiger Störfaktor.
Derweil konnten sich die Aktien von TAG Immobilien nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs vorbörslich abkoppeln und kehrten mit plus 1,5 Prozent an ihr Xetra-Vortageshoch zurück. Der Wachstumsmotor Polen verhelfe den Hamburgern zu einer branchenführenden Gewinndynamik, schrieb Goldman-Experte Jonathan Kownator. Zudem lobte er die Rendite und die geringen Leerstände im deutschen Immobilienbestand. Obendrein sei die Bilanz von TAG solide./ag/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie
Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 10,44 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 08:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +22,51 %/+108,27 % bedeutet.
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Ich bleibe auf jeden Fall dabei
Ab wann muss TAG wieder etwas refinanzieren? Wobei du ja ausgerechnet hattest, dass das selbst bei 3,5% kaum ein Problem ist
Genau — die größeren unbesicherten Fälligkeiten für 2026 hat TAG bereits refinanziert. Moody’s schrieb im Mai 2026 ausdrücklich, dass TAG mit den Emissionen 2025 die unbesicherten Fälligkeiten 2026 vollständig refinanziert hat.
Was noch läuft, sind vor allem normale besicherte Bankdarlehen. Moody’s nennt für 2026 und 2027 zusammen rund 590 Mio. € solcher Fälligkeiten. Das ist etwas ganz anderes als eine große Anleihe, die plötzlich am Kapitalmarkt refinanziert werden muss.
Die alte Fälligkeitsstruktur zeigte für 2027 grob ~578 Mio. €, überwiegend Bankdarlehen. 2028 ist dann fast leer, und erst 2029 kommt wieder ein größeres Volumen von etwa 560 Mio. €. 2030 folgt dann ein größerer Block mit rund 776 Mio. €.
Und ja: Selbst wenn man die künftig zu refinanzierenden Beträge einmal mit 3,5 % statt ungefähr 2–3 % durchrechnet, ist das für TAG nicht dramatisch. Beispielhaft kostet ein kompletter 500-Mio.-€-Block bei 3,5 % rund 17,5 Mio. € Zinsen jährlich. Wenn der bisherige Durchschnitt darauf etwa 2,7 % war, wäre die Mehrbelastung nur ungefähr:
500 Mio. × 0,8 Prozentpunkte = 4 Mio. € zusätzlich pro Jahr.
Das ist bei einem FFO I, der 2026 Richtung ~197 Mio. € läuft, überschaubar. TAG selbst meldete H1 bereits 100,2 Mio. € FFO I und erwartet das obere Ende der Jahresprognose.
Deshalb sehe ich bei TAG derzeit wirklich keine Refinanzierungswand. Die Börse handelt vielmehr die Angst, dass hohe Zinsen lange bleiben und dadurch Immobilienbewertungen bzw. Multiples unter Druck stehen. Das ist etwas anderes als ein tatsächliches Liquiditätsproblem.
Und noch wichtiger: Nach dem ROBYG-Börsengang liegt der pro-forma-LTV bei nur ~42,2 %. Das gibt TAG zusätzlichen Spielraum, falls Refinanzierungen später teurer werden.
Kurz gesagt: 2026 ist praktisch entschärft, 2027 ist handhabbar, 2028 fast leer, und erst ab 2029/30 werden die größeren Blöcke wieder wirklich relevant. Das passt überhaupt nicht zu einem Szenario, in dem TAG kurzfristig wegen Zinsen finanziell unter Druck gerät.