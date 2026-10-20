ABB: Aufträge schießen um 40 Prozent hoch – jetzt steigt die Prognose

Besonders Rechenzentren sorgten für Tempo: In diesem Kundensegment stieg der Auftragseingang sogar dreistellig. Im Bereich Elektrifizierung, dem größten und profitabelsten Geschäft, schoss der Auftragseingang im Sommer um 70 Prozent in die Höhe.

Beim Siemens-Rivalen ABB brummt das Geschäft: Im dritten Quartal 2026 legten die Bestellungen auf vergleichbarer Basis um 40 Prozent auf den Rekordwert von 12,06 Milliarden US-Dollar (rund 11 Milliarden Euro) zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch beim Umsatz ging es deutlich voran. Er kletterte um 14 Prozent auf 9,70 Milliarden US-Dollar. Die operative EBITA-Marge verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Prozentpunkte auf 20,8 Prozent. Damit liegt ABB im oberen Bereich seiner Zielspanne von 18 bis 22 Prozent. Zu diesem Ergebnis trugen unter anderem Verbesserungen in zwei der drei Geschäftsbereiche sowie geringere Verluste im E-Mobility-Geschäft bei.

Beim Reingewinn zeigt sich hingegen ein anderes Bild: Er sank um zwei Prozent auf 1,18 Milliarden US-Dollar.

ABB hebt den Ausblick für 2026 leicht an. Der schweizer ⁠Konzern peilt nun ein vergleichbares Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen ​Prozent-Bereich an. Die operative EBITA-Marge soll gegenüber dem Vorjahr um mindestens 270 Basispunkte steigen.

Parallel dazu setzt ABB auf Asien: Gemeinsam mit Mitsubishi Electric plant der Konzern die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens für Niederspannungsprodukte in der Region Asien-Pazifik. ABB soll für rund 495 Millionen US-Dollar 51 Prozent erhalten. Das Ziel besteht darin, das Geschäft in Japan zu stärken und einen besseren Zugang zu den Wachstumsmärkten der Region zu erhalten. Der Abschluss ist für die zweite Jahreshälfte 2027 geplant und steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen und üblicher Abschlussbedingungen.

Obwohl die Zahlen gut waren, gab die Aktie im frühen Handel an der Börse Frankfurt um mehr als drei Prozent auf 77,28 Euro je Anteilsschein nach (Stand: 09:00 Uhr MESZ).

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die ABB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,14 % und einem Kurs von 75,49EUR auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.



