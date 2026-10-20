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    Kupferproduktion bricht um 19 % ein – weltgrößte Kupfermine Escondida schwächelt

    Ein Förderrückgang von 23 % auf Escondida belastet die Kupferproduktion von BHP. Dennoch hält der Bergbauriese an seiner Jahresprognose fest.

    BHP - Kupferproduktion bricht um 19 % ein – weltgrößte Kupfermine Escondida schwächelt

    Kupfer-Dämpfer beim Branchenprimus: Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 sinkt die Kupferförderung von Minengigant BHP (WKN: 850524) um 19 Prozent auf 400.700 Tonnen. Hauptursache für die verfehlten Markterwartungen ist ein Fördereinbruch von 23 Prozent auf der weltgrößten Kupfermine Escondida in Chile, wo planmäßige Wartungen und ein natürlicher Rückgang der Erzgehalte durch Unwetter und einen tödlichen Arbeitsunfall verschärft wurden.

    Jahresprognose steht dank Rekord-Eisenerz und Jansen-Fortschritt: Trotz der temporären Delle im Basismetallbereich hält das Management an den Jahreszielen für das Gesamtjahr fest. Gestützt auf Rekordfördermengen im westaustralischen Eisenerzgeschäft und das zu 87 Prozent fertiggestellte Jansen-Kaliprojekt in Kanada setzt der Konzern auf eine operative Aufholjagd. Die anstehenden Halbjahreszahlen bilden den entscheidenden Prüfstein, ob Escondida die geplanten Gehalte und Fördermengen im zweiten Halbjahr wieder nachhaltig erreicht.

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    BHP: Kupferförderung bricht um 19% ein – Jahresprognose steht!

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    BHP Kupferproduktion bricht um 19 % ein – weltgrößte Kupfermine Escondida schwächelt Der Bergbauriese BHP startet mit einem deutlichen Rückgang der Kupferproduktion ins Geschäftsjahr 2027. Die Förderung sank im ersten Quartal um 19 % auf 400.700 Tonnen. Besonders die weltgrößte Kupfermine Escondida in Chile enttäuschte mit einem Minus von 23 %. Niedrigere Erzgehalte, Wartungsarbeiten und Betriebsunterbrechungen belasteten die Produktion. Dennoch bestätigt BHP seine Jahresprognose und setzt auf eine Erholung in den kommenden Quartalen.
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