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    Nach Huthi-Angriffen verschiebt Saudi-Arabien Investorenkonferenz

    Für Sie zusammengefasst
    • FII-Konferenz in Riad auf nächstes Jahr verschoben
    • Vision 2030 soll Saudi-Arabien vom Öl lösen
    • Angriffe lösen Absagen aus und belasten Riads Image
    Nach Huthi-Angriffen verschiebt Saudi-Arabien Investorenkonferenz
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    RIAD (dpa-AFX) - Die Angriffe der Huthi-Miliz in Saudi-Arabien belasten die Wirtschaft des Königreichs schwer. Die jährliche Investorenkonferenz Future Investment Initiative (FII), die in knapp einer Woche in Riad eröffnen sollte, wurde auf kommendes Jahr verschoben. Die Entscheidung beruhe auf einer "tiefen Verpflichtung gegenüber unseren Partnern, Mitgliedern, Rednern und Delegierten", teilte die Vorsitzende der Konferenz, Maha bint Mischari, bei X mit. Ein neuer Termin steht bisher nicht fest.

    Bei der Future Investment Initiative kommen in Riad jedes Jahr führende Vertreter aus Wirtschaft und Finanzwelt zusammen. Vergangenes Jahr zählten die Veranstalter mehr als 8.000 Teilnehmer. In Anspielung auf das Wirtschaftsforum im Schweizer Davos ist häufig auch vom "Davos in der Wüste" die Rede.

    Die mehrtägige Konferenz gilt als wichtigstes Ereignis für Saudi-Arabien, um Unternehmen und Investoren aus dem Ausland zu locken. Damit soll das große wirtschaftliche Reformprogramm vorangetrieben werden, bekannt als "Vision 2030". Saudi-Arabien will damit unabhängiger werden vom Öl und zu einem Standort für Technologie, Handel, Unterhaltung und Tourismus.

    Saudi-Arabien will trotz Angriffen Stabilität ausstrahlen

    Saudi-Arabien gerät durch die Angriffe der Huthi im Jemen, bei denen es unter anderem am Flughafen Riad Tote und viele Verletzte gab, zunehmend unter Druck. Das Land ist bemüht, trotz der wiederholten Attacken mit Drohnen und Raketen ein Image von Stabilität auszustrahlen. Der Verkehr am Flughafen Riad läuft wieder an, viele Fluggesellschaften meiden die saudische Hauptstadt wegen anhaltender Gefahren im Konflikt mit den Huthi aber weiterhin.

    Saudi-Arabien hat im Zuge der neuen Eskalation im benachbarten Jemen eine ganze Reihe großer Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. Darunter sind ein Gipfeltreffen der Europäischen Union mit dem Golf-Kooperationsrat, die Jugendkonferenz Misk Global Forum, mehrere Sportereignisse und das Red Sea Film Festival, das zu den wichtigsten Filmfestspielen im arabischen Raum zählt./jot/DP/mis







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