JPMORGAN stuft BECHTLE AG auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Bechtle mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters am 13. November sollten eine weiter solide Umsatzdynamik belegen, schrieb Joseph George am Montag. Für das Schlussquartal lägen die Vergleichswerte aus dem Vorjahr aber höher./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 35,12EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Joseph George
Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38
Kursziel alt: 38
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Joseph George
Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 38
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