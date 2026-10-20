JPMORGAN stuft BECHTLE AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Bechtle mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters am 13. November sollten eine weiter solide Umsatzdynamik belegen, schrieb Joseph George am Montag. Für das Schlussquartal lägen die Vergleichswerte aus dem Vorjahr aber höher./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 35,12EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Joseph George

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

