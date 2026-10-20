Vom Dividendenkönig zum KI-Profiteur? Genau das passiert jetzt hier!

Nach einer jahrelangen Wachstumsflaute war die Dividendenzahlung in der früheren Höhe finanziell nicht mehr tragbar, außerdem braucht der traditionsreiche Konzern das Geld für Rückstellungen – aufgrund sogenannter PFAS-Chemikalien und defekter Hörschutzgeräten für die US-Armee drohen Strafzahlungen in Milliardenhöhe.

Jahrzehntelang galt 3M nicht nur als Ikone der Leistungsfähigkeit und Innovationskraft der US-Industrie, sondern auch als unerschütterlicher Dividendenzahler. Mit über 50 Jahren Anhebungen in Folge brachte es das Unternehmen bis zum Dividendenkönig, ehe die Ausschüttung im Rahmen des Spin-offs von Solventum im April 2024 um die Hälfte gekürzt wurde.

3M: Die Story als Dividendenkönig ist zu Ende ...

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

...doch jetzt könnte ein neues Kapitel als KI-Profiteur beginnen

Auf der Suche nach einer neuen Nische und bislang nicht ausgeschöpften Wachstumsmöglichkeiten hat das Unternehmen den Materialbedarf im Zusammenhang mit dem Ausbau von Rechenzentren für KI-Anwendungen für sich entdeckt. Mit einem Umsatzplus von 5,6 Prozent im abgelaufenen Quartal wuchs 3M so stark wie seit fast 5 Jahren nicht mehr.

Das Unternehmen bietet vor allem Steckverbindungen und Kabelgarnituren an, welche in Rechenzentren massenhaft zur Anwendung kommen. Vor allem optische Lösungen gewinnen angesichts besonders hoher Übertragungsgeschwindigkeiten massiv an Bedeutung.

Amazon will Komponenten – und beteiligt sich!

Mit Hyperscaler Amazon verfügt 3M bereits über einen gewichtigen Kunden und eine strategische Partnerschaft zur Belieferung mit Komponenten. Diese Partnerschaft ist nach einer gemeinsamen Unternehmensmitteilung deutlich vertieft worden.

Wie Amazon und 3M am späten Montagabend mitgeteilt haben, wird Amazon unmittelbarer Teilhaber von 3M. Hierzu hat der Industriekonzern 3.162.015 Bezugsrechte mit einem Nennwert von 164,89 US-Dollar ausgegeben, die von Amazon über einen Zeitraum von 7 Jahren im Tausch gegen den Erwerb von 3M-Komponenten bezogen werden können.

Dabei sollen 85 Prozent der Bezugsrechte an den Komponentenkauf gebunden sein, die übrigen 15 Prozent soll Amazon umwandeln können, sobald bestimmte Meilensteine erreicht wurden. Welche das sind, ließen die an die US-Börsenaufsichtsbehörde übermittelten Dokumente jedoch offen. Insgesamt könnten 3M in den kommenden Jahren so bis zu 6 Milliarden US-Dollar an Kapital zukommen.

3M präsentiert gleich noch einen zweiten Deal

Der jetzt bekannt gegebene Deal ist für Amazon nicht der erste dieser Art. Erst vor wenigen Wochen sicherte sich der E-Commerce-Händler und Cloud-Dienstleister so den Zugriff auf Back-up-Systeme und Generatoren von Generac. Auch für 3M ist es nicht die einzige Vereinbarung, sich mit einer Beteiligung Zugriff auf wichtige Komponenten zu sichern.

Zeitgleich mit dem Vertrag zwischen Amazon und 3M hat 3M eine strategische Partnerschaft mit dem taiwanischen Optikspezialisten Genius Electronic Optical bekanntgegeben, in deren Rahmen sich 3M eine Beteiligung von 4,7 Prozent und den Zugriff auf Übertragungslösungen sichert.

Aktie mit Aufwind, Abwärtsgefahr abgewendet

Anlegerinnen und Anleger begrüßen die jüngsten strategischen Initiativen des Industriekonzerns. Die 3M-Aktie verteuerte sich in der US-Nachbörse um bis zu 5,5 Prozent, während am Dienstagvormittag ein Plus von knapp 4 Prozent zu Buche steht. Damit könnten die Anteile ihre seit dem Jahresanfang angefallenen Gewinne von knapp 4,7 Prozent auf einen Schlag verdoppeln.

Nach einer Korrektur in den vergangenen Wochen dürfte die 3M-Aktie außerdem der Gefahr entgehen, dauerhaft unter die 200-Tage-Linie abzurutschen, stattdessen könnte der nach einem Doppelboden im April und Mai etablierte Erholungstrend wieder aufgenommen werden.

Fazit: KI-Betreiber und Zulieferer rücken weiter zusammen

Mit Blick auf die Unternehmensbewertung handelt 3M gegenwärtig deutlich über den Niveaus der vergangenen 5 Jahre. Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird mit 18,4 ein Aufschlag von knapp 19 Prozent fällig, der bislang nicht durch ein günstiges Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis gerechtfertigt ist. Gelingt es 3M aber weiterhin, sich mit seinen Komponenten als KI-Profiteur in Szene zu setzen, könnten höhere Bewertungsvielfache dauerhaft vom Markt akzeptiert werden.

Über 3M und Amazon hinaus zeigt der Vertragsabschluss, wie Zulieferer und Hyperscaler immer näher zusammenrücken und dabei verstärkt auch auf Beteiligungsmodelle setzen. Das birgt Vorteile für beide Seiten – aber auch Risiken, sollte der KI-Boom ins Stocken geraten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion



