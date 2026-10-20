Berenberg startet DWS mit 'Hold' - Ziel 68 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie

Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 65,50 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -20,37 %/+40,52 % bedeutet.