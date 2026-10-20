ANALYSE-FLASH
Berenberg startet DWS mit 'Hold' - Ziel 68 Euro
- Berenberg gibt DWS Hold bei Kursziel 68 Euro
- DWS wächst laut Berenberg zulasten der Profitabilität
- Xtrackers wächst, bleibt ETF-Rivalen aber hinterher
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Aktien der DWS beim Kursziel von 68 Euro mit "Hold" aufgenommen. Die Fondsgesellschaft wachse zulasten der Profitabilität, schrieb Marius Fuhrberg am Montag. Denn vor allem der Wachstumsmotor Xtrackers mit seinen passiven ETF-Produkten verzeichne Mittelzuflüsse. Und dabei laufe man der ETF-Konkurrenz von Amundi und Blackrock eher hinterher, als ihnen Marktanteile abzugraben. Fuhrberg sieht aktuell wenig Potenzial für die DWS-Aktien./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DWS Group Aktie
Die DWS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 65,50 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DWS Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
DWS Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 51,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -20,37 %/+40,52 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 68 Euro
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Community Beiträge zu DWS Group - DWS100 - DE000DWS1007
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Kurs 80 Euro und im Frühjahr 4 Euro Dividende ( = 5 %) geht erstmal in O😎😇☺rdnung. Wir wollen ja nicht gierig werden.
Da hast du deine Gewinne schön gehebelt bei dieser Aktie.
Die 2% Kapitalmarktquote WIRD einen Schub auslösen!