Nscale und Anthropic verhandeln über nächsten Milliarden-Deal

Der von Nvidia unterstützte Rechenzentrumsbetreiber Nscale verhandelt laut Bloomberg mit dem KI-Entwickler Anthropic über ein Geschäft im Wert von 45 Milliarden US-Dollar. Für Nscale wäre es bereits der zweite Großauftrag des Claude-Anbieters. Insgesamt könnte das Vertragsvolumen zwischen beiden Unternehmen damit auf knapp 90 Milliarden US-Dollar steigen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Mittelpunkt der Gespräche steht der Ausbau des Monarch-Rechenzentrumscampus im US-Bundesstaat West Virginia. Dort soll Anthropic die Rechenleistung eines zweiten Gebäudes beziehen, das auf eine Leistung von 460 Megawatt ausgelegt ist. Zum Einsatz kommen sollen Nvidias leistungsstarke KI-Chips der Vera-Rubin-Generation.

Anthropic hat sich zudem ein Vorzugsrecht auf die Kapazitäten eines geplanten dritten Gebäudes gesichert. Der gesamte Monarch-Campus könnte nach seiner Fertigstellung eine elektrische Bruttoleistung von mehr als acht Gigawatt erreichen.

Anthropic treibt milliardenschweren KI-Ausbau voran

Schon im August hatte Anthropic mit Nscale Verträge im Wert von bis zu 44,6 Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Der nun diskutierte Auftrag würde zusätzlich hinzukommen und den KI-Entwickler noch stärker an den Infrastrukturpartner binden.

Der Entwickler des KI-Assistenten Claude sichert sich seit Monaten zusätzliche Rechenkapazitäten. Dazu zählen Vereinbarungen über 50 Milliarden US-Dollar mit Fluidstack, zehn Milliarden US-Dollar mit Volta Infrastructure und 45 Milliarden US-Dollar mit SpaceX. Hintergrund ist der wachsende Bedarf an Rechenleistung für das Training und den Betrieb leistungsfähiger KI-Modelle.

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Milliardendeal könnte Nscale-Börsengang stärken

Für Nscale käme ein weiterer Großauftrag zu einem wichtigen Zeitpunkt. Das Unternehmen hat im September seine Unterlagen für einen Börsengang in den USA eingereicht und peilt dabei eine Bewertung von 30 Milliarden US-Dollar an.

Rückenwind erhielt Nscale bereits durch eine Finanzierungsrunde über 3,36 Milliarden US-Dollar im September. Angeführt wurde sie vom Hedgefonds Third Point. Beteiligt waren unter anderem Nvidia, Apollo Global Management und Citadel.

Auch Anthropic bereitet einen Börsengang vor. Bei einer Finanzierungsrunde im Mai war das Unternehmen mit 965 Milliarden US-Dollar bewertet worden.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



