Wichtiger Fortschritt bei industrieller Fertigung von Recycling-Batteriezellen

Die industrielle Qualifizierung von Batteriematerialien unter realen Produktionsbedingungen gilt als entscheidendes Nadelöhr für künftige Lieferverträge: Cadoux Limited (ASX: CCM/ WKN A3E3UB) hat hierbei einen wichtigen Meilenstein erreicht. Im Rahmen des von der Europäischen Union über Horizon Europe geförderten SAFELOOP-Projekts wurden im Septemberquartal 2026 erstmals Lithium-Ionen-Zellen des Standardformats 18650 unter industriellen Fabrikbedingungen gefertigt, die neben recyceltem Anodengraphit auch das hochreine Aluminiumoxid premiumHPA® des Unternehmens enthalten.

Cadoux Limited: Erfolgreiche Zellfertigung im industriellen Maßstab

Das SAFELOOP-Konsortium verfolgt das Ziel, kreislauffähige und widerstandsfähige Batterielieferketten in Europa zu etablieren. Cadoux fungiert darin als exklusiver Lieferant von hochreinem Aluminiumoxid (HPA), das vor allem für keramische Beschichtungen zur Erhöhung der thermischen Stabilität und Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt wird. Die jüngste Fertigungskampagne demonstrierte den vollständigen Fertigungsprozess von der Elektrodenvorbereitung und Beschichtung über die Zellmontage bis hin zur abschließenden Formierung.

Die wichtigsten Parameter der industriellen Fertigungskampagne im Überblick:

Industrieller Fabrikmaßstab: Der türkische Batteriehersteller Aspilsan Enerji verarbeitete eine 500-Kilogramm-Charge recycelten Batteriegraphits des Konsortialpartners AETC zusammen mit premiumHPA® zu einsatzfähigen 18650-Zellen.

Direktrecycling für die Anode: Das entwickelte Direktrecyclingverfahren gewinnt hochwertigen Graphit aus ausgedienten Altbatterien zurück und bereitet ihn ohne Umwege für den erneuten Einsatz in Anoden auf.

Exklusiver Konsortialpartner: Als alleiniger HPA-Lieferant im SAFELOOP-Verbund testet Cadoux sein Material direkt mit etablierten europäischen Industrie- und Forschungspartnern.

Erprobung im Nutzfahrzeug: Die gefertigten Zellen werden in einem nächsten Schritt in Batteriemodule für einen Elektrobus des Herstellers Bozankaya verbaut, um die Praxistauglichkeit unter realen Betriebsbedingungen zu demonstrieren.



Kommerzielle Perspektiven im Gigafactory-Maßstab

Für Managing Director Roland Hill markiert der erfolgreiche Durchlauf einen wichtigen Schritt in Richtung einer kreislauforientierten Batterieproduktion im Gigafactory-Maßstab. Zwar entspricht die abgeschlossene Pilotkampagne noch keiner kommerziellen Serienproduktion, doch liefere sie den praktischen Nachweis, dass sich premiumHPA® reibungslos in bestehende Fertigungslinien und gemeinsam mit Rezyklaten verarbeiten lasse.

Vor dem Hintergrund strengerer europäischer Vorgaben für Ressourceneffizienz, Rezyklatquoten und Batteriesicherheit stärkt dieser Fertigungserfolg die Marktposition von Cadoux, um premiumHPA® über die reine Entwicklungsphase hinaus für künftige kommerzielle Abnahme- und Qualifizierungsvereinbarungen zu positionieren.









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