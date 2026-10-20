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    Störungen in Chile

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    BHP fördert fast ein Fünftel weniger Kupfer

    Für Sie zusammengefasst
    • BHPs Kupferproduktion sank im Quartal um 19 Prozent
    • Chile-Minen litten unter Wartung und Extremwetter
    • BHP hält Jahresziel trotz Marktrisiken unverändert
    Störungen in Chile - BHP fördert fast ein Fünftel weniger Kupfer
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MELBOURNE (dpa-AFX) - Beim Bergbaukonzern BHP Group ist im ersten Geschäftsquartal wegen Problemen in den wichtigsten Minen in Chile die Kupferproduktion eingebrochen. Die Kupferproduktion fiel in den drei Monaten bis Ende September um 19 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag im australischen Melbourne mitteilte. Neben planmäßigen Wartungsarbeiten kam es in dem südamerikanischen Land aufgrund extremer Wetterbedingungen zu Betriebsstörungen. Das Jahresziel für das wichtige Metall bestätigte der Bergbaukonzern.

    "Die globalen Märkte bleiben volatil", sagte Unternehmenschef Brandon Craig. Geopolitische Spannungen, Handelsunsicherheiten sowie gestiegene Energie- und Frachtkosten sorgten weiterhin für Gegenwind für die gesamte Branche. Das erste Quartal sei ein "wartungsintensives" gewesen.

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    Große Bergbaukonzerne haben mit sinkenden Erzgehalten in jahrzehntealten Minen zu kämpfen, während die Suche nach neuen Kupfervorkommen schwieriger wird. Die Preise für Kupfer steigen, da das Metall für stark wachsende Bereiche wie Rechenzentren sowie den Ausbau erneuerbarer Energien und die Elektrifizierung benötigt wird.

    In Chile befinden sich die größten Minen von BHP. Doch die jährliche Fördermenge des Landes ist aufgrund einer Reihe tödlicher Unfälle und schlechten Wetterbedingungen auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten gesunken.

    Im ersten Quartal förderte BHP 400.700 Tonnen Kupfer. Der erzielte Kupferpreis stieg im Jahresvergleich um gut die Hälfte auf 7,01 US-Dollar pro angelsächsischem Pfund (lb). Die Produktion von Eisenerz - der zweitwichtigste Rohstoff für das Unternehmen - legte leicht auf 66,5 Millionen Tonnen zu.

    In der vergangenen Woche meldete der Konkurrent Rio Tinto Group einen ähnlichen Rückgang bei der Kupferförderung aus seinen chilenischen Standorten. Allerdings konnte das Unternehmen diese mit höheren Fördermengen in der Mongolei ausgleichen./mne/men/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

    Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 36,80 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 08:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,6445. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,7500 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,56GBP. Von den letzten 9 Analysten der Rio Tinto Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 7.950,00GBP was eine Bandbreite von -17,21 %/+10.026,10 % bedeutet.





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