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    Mercedes-Benz Group AG

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    116,31 Prozent p.a.!

    Die langjährige Nutzung veralteter Technologien hat die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Autoindustrie beeinträchtigt. Die aktuelle Branchenkrise lässt sich daher nicht allein durch eine schwache Nachfrage, den Wettbewerb aus China oder den Übergang zur Elektromobilität erklären. Vielmehr wurden über längere Zeit erhebliche Mittel in bestehende Verbrennungsmotorplattformen und Dividendenzahlungen gebunden, während Investitionen in Elektrifizierung und Digitalisierung erst verzögert erfolgten. Durch vorausschauende Investitionen, wie beispielsweise der Übernahme des britischen Unternehmens Yasa, könnte Mercedes mit dem Axial-Fluss-Motor in der Luxusklasse wieder an Marktanteil gewinnen. In verschiedenen Fachpublikationen und Berichten wird diese Motorbauart aufgrund ihrer Funktionsweise und Geometrie als AX-Motor bezeichnet, während Mercedes den Antrieb intern und in der Werbung aufgrund seiner hohen Leistungskraft als „V8 unter den Elektromotoren“ bezeichnet.

    Zum Chart

    Seit Mitte Februar 2022 bis Anfang April 2024 scheiterten vier Ausbruchsversuche der Mercedes-Aktie am Niveau von etwa 77,45 Euro. Nach dem letzten Versuch entwickelte sich eine Abwärtsbewegung, die am 7. April 2025 zur Unterstützungszone bei 45,59 Euro führte. Ursachen hierfür waren eine Gewinnwarnung, der Zollkonflikt sowie eine deutliche Schwäche auf dem chinesischen Markt. Inzwischen erholte sich der Kurs leicht auf 62,83 Euro Anfang Dezember 2025, verschlechterte sich jedoch wieder und testete jüngst die Unterstützung bei 38,89 Euro. Längerfristig betrachtet bleibt der Abwärtstrend somit bestehen. Der Kursanstieg nach dem Test der Unterstützung bei 38,89 Euro lässt jedoch auf die Bildung einer Seitwärtsrange hoffen. Mittlerweile notiert die Aktie erneut auf dem Niveau von Mitte 2019. Mit vorausschauenden Investitionen, wie der Übernahme des britischen Unternehmens Yasa, könnte Mercedes im Luxussegment wieder Boden gewinnen. Auf dem chinesischen Markt hingegen scheint das Potenzial erschöpft zu sein. Zudem könnte die derzeitige Krise am US-Anleihenmarkt negative Auswirkungen auf die globalen und historisch hoch bewerteten Aktienmärkte haben und auch den Kurs von Mercedes weiter belasten. Das zwischen Paris und Berlin aktuell vereinbarte Aus für das Verbrenner-Aus ab 2035 dürfte die Flexibilität von Mercedes erhöhen. Mit einem für 2027 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,45 erscheint der schwäbische Autobauer zudem günstig bewertet.

    Mercedes-Benz Group AG (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 45,59 // 47,60 Euro
    Unterstützungen: 38,89 // 35,58 Euro

    Fazit

    Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (FG3QCX), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 15.01.2027 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 35,00 Euro auf der Unterseite und 60,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 19. Oktober 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,81 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 116,31 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 35,58 Euro fällt oder über den Widerstand bei 58,93 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

    Inline-Optionsschein auf die Mercedes-Benz Group AG (Stand: 19.10.2026, 20:00 Uhr)

    Strategie für seitwärts gerichtete Kurse
    WKN: FG3QCX Typ: Inline-Optionsschein
    akt. Kurs: 7,61 / 7,81 Euro Emittent: Société Générale
    untere KO-Schwelle: 35,00 Euro Basiswert: Mercedes-Benz Group AG
    obere KO-Schwelle: 60,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 40,66 Euro
    Laufzeit: 15.01.2027 Kursziel: 10,00 Euro
    Kurschance: + 116,31 % p.a.
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Quelle: Société Générale

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Mercedes-Benz Group AG 116,31 Prozent p.a.! Die langjährige Nutzung veralteter Technologien hat die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Autoindustrie beeinträchtigt. Die aktuelle Branchenkrise lässt sich daher nicht allein durch eine schwache Nachfrage, den Wettbewerb aus China oder den …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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