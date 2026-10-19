116,31 Prozent p.a.!

Die langjährige Nutzung veralteter Technologien hat die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Autoindustrie beeinträchtigt. Die aktuelle Branchenkrise lässt sich daher nicht allein durch eine schwache Nachfrage, den Wettbewerb aus China oder den Übergang zur Elektromobilität erklären. Vielmehr wurden über längere Zeit erhebliche Mittel in bestehende Verbrennungsmotorplattformen und Dividendenzahlungen gebunden, während Investitionen in Elektrifizierung und Digitalisierung erst verzögert erfolgten. Durch vorausschauende Investitionen, wie beispielsweise der Übernahme des britischen Unternehmens Yasa, könnte Mercedes mit dem Axial-Fluss-Motor in der Luxusklasse wieder an Marktanteil gewinnen. In verschiedenen Fachpublikationen und Berichten wird diese Motorbauart aufgrund ihrer Funktionsweise und Geometrie als AX-Motor bezeichnet, während Mercedes den Antrieb intern und in der Werbung aufgrund seiner hohen Leistungskraft als „V8 unter den Elektromotoren“ bezeichnet.

Seit Mitte Februar 2022 bis Anfang April 2024 scheiterten vier Ausbruchsversuche der Mercedes-Aktie am Niveau von etwa 77,45 Euro. Nach dem letzten Versuch entwickelte sich eine Abwärtsbewegung, die am 7. April 2025 zur Unterstützungszone bei 45,59 Euro führte. Ursachen hierfür waren eine Gewinnwarnung, der Zollkonflikt sowie eine deutliche Schwäche auf dem chinesischen Markt. Inzwischen erholte sich der Kurs leicht auf 62,83 Euro Anfang Dezember 2025, verschlechterte sich jedoch wieder und testete jüngst die Unterstützung bei 38,89 Euro. Längerfristig betrachtet bleibt der Abwärtstrend somit bestehen. Der Kursanstieg nach dem Test der Unterstützung bei 38,89 Euro lässt jedoch auf die Bildung einer Seitwärtsrange hoffen. Mittlerweile notiert die Aktie erneut auf dem Niveau von Mitte 2019. Mit vorausschauenden Investitionen, wie der Übernahme des britischen Unternehmens Yasa, könnte Mercedes im Luxussegment wieder Boden gewinnen. Auf dem chinesischen Markt hingegen scheint das Potenzial erschöpft zu sein. Zudem könnte die derzeitige Krise am US-Anleihenmarkt negative Auswirkungen auf die globalen und historisch hoch bewerteten Aktienmärkte haben und auch den Kurs von Mercedes weiter belasten. Das zwischen Paris und Berlin aktuell vereinbarte Aus für das Verbrenner-Aus ab 2035 dürfte die Flexibilität von Mercedes erhöhen. Mit einem für 2027 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,45 erscheint der schwäbische Autobauer zudem günstig bewertet.

Mercedes-Benz Group AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (FG3QCX), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 15.01.2027 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 35,00 Euro auf der Unterseite und 60,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 19. Oktober 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,81 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 116,31 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 35,58 Euro fällt oder über den Widerstand bei 58,93 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Mercedes-Benz Group AG (Stand: 19.10.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FG3QCX Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,61 / 7,81 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 35,00 Euro Basiswert: Mercedes-Benz Group AG obere KO-Schwelle: 60,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 40,66 Euro Laufzeit: 15.01.2027 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 116,31 % p.a. Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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