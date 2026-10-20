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    Mensch und Maschine Software: Das zeigt der Q3-Bericht 2026

    Mehr Umsatz, kräftiger Cashflow, aber weniger Nettogewinn: MuM zeigt nach neun Monaten 2026 ein gemischtes Bild – und setzt auf ein starkes Schlussquartal.

    Mensch und Maschine Software: Das zeigt der Q3-Bericht 2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Der Konzernumsatz der ersten neun Monate 2026 stieg um 6,9 % auf 189,34 Mio. Euro.
    • Der Rohertrag der MuM-Software wuchs um 8,5 % auf 84,10 Mio. Euro; der Digitalisierung-Rohertrag sank wegen Gegenwinds im Autodesk-Geschäft um 12,5 %.
    • Trotz eines leicht rückläufigen Konzern-Rohertrags legte das EBITDA um 3,3 % auf 46,51 Mio. Euro zu, gestützt durch geringere Kosten.
    • Der Nettogewinn sank um 3,7 % auf 23,38 Mio. Euro; das Ergebnis je Aktie betrug 142 Cent.
    • Der operative Cashflow erholte sich deutlich auf 27,72 Mio. Euro nach 16,62 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
    • MuM erwartet ein starkes Schlussquartal, hält an den mittelfristigen Zielen fest und strebt bis 2030 mehr als 380 Cent Gewinn je Aktie an.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsbericht Q3/2026, bei Mensch und Maschine Software ist am 20.10.2026.

    Der Kurs von Mensch und Maschine Software lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,60EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,14 % im Plus.


    Mensch und Maschine Software

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    ISIN:DE0006580806WKN:658080
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