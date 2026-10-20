Western Star Resources definiert im Wolframprojekt White Star vorrangige Ziele und vervollständigt die Planung eines Bohrprogramms über 5.000 Fuß in seinen Wolframkonzessionen in Nevada

20. Oktober 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) (das „Unternehmen“ oder „Western Star“) gibt ergänzend zu seiner Pressemitteilung vom 13. Oktober 2026, in der das geplante Bohrprogramm in der Wolframkonzession Rowland umrissen wurde, die vorrangigen Bohrziele sowie ein geplantes Bohrprogramm mit vier Löchern über 1.950 Fuß (594 Meter) in seinem Wolframprojekt White Star bekannt, das zu 100 % dem Unternehmen gehört und rund vier Kilometer südlich von Rowland im Elko County im US-Bundesstaat Nevada liegt. Zusammen mit den sechs geplanten Bohrlöchern bei Rowland umfasst das vom Unternehmen geplante Bohrprogramm in Nevada für 2026 nunmehr zehn Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von ca. 5.000 Fuß (1.524 Meter), die von sieben Bohrplattformen ausgehend in den beiden Konzessionen niedergebracht werden.

Die Definition der Bohrziele bei White Star erfolgte nach demselben ganzheitlichen Ansatz wie bei Rowland. Dabei wurden die Daten aus dem ersten Feldprogramm bei White Star, der drohnengestützten Magnetfeldmessung und der dreidimensionalen Magnetinversion mit den Ergebnissen der Gesteins- und Bodenanalysen zusammengeführt. In jedem geplanten Bohrloch wird eine der beiden Wolframanomalien im Boden untersucht, die im Jahr 2026 bei White Star abgegrenzt wurden – die North Zone und die South Zone. Wie auch bei Rowland wurde jede geplante Bohrplattform auf bereits erschlossenem Gelände platziert. White Star ist das dritte Projekt im Wolframportfolio des Unternehmens in den USA, das 2026 die Bohrzielfindungsphase erreicht hat.

Wichtigste Highlights:

- Vervollständigung des geplanten Bohrprogramms 2026 in Nevada: White Star ergänzt die am 13. Oktober 2026 bei Rowland angekündigten sechs Bohrlöcher über rund 3.050 Fuß um vier weitere Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von ca. 1.950 Fuß. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Bohrlöcher auf zehn mit einer Gesamtlänge von ca. 5.000 Fuß (1.524 Meter), ausgehend von sieben Bohrplattformen.

- Im Projekt White Star wurden zwei vorrangige Bohrziele definiert, die North Zone und die South Zone. Beide wurden im Rahmen des Phase-2-Bodenprogramms für 2026 als Wolframanomalien im Boden abgegrenzt.

- Geplant ist ein Programm mit vier Bohrlöchern und einer Gesamtlänge von ca. 1.950 Fuß (594 Meter), die von drei Bohrplattformen aus niedergebracht werden und sich allesamt auf bereits aufgeschlossenen Flächen befinden. Die Bohrplätze sind derzeit provisorisch und können sich nach der Vor-Ort-Verifizierung und dem Genehmigungsverfahren noch ändern.

- North Zone (zwei Bohrlöcher, 1.000 Fuß): Die Bohrlöcher untersuchen den Bereich unterhalb des Fundorts der Gesteinssplitterprobe WS-16-01 (0,126 % WO₃) und unterhalb des südlichen Teilbereichs der Bodenanomalie, die sich entlang der von Coats (1964) kartierten Kontaktzone zwischen Quarzmonzonit und Taktit erstreckt.

- South Zone (zwei Bohrlöcher, 950 Fuß): Bohrlochuntersuchungen unterhalb der Bodenprobe B206 (2.230 ppm W; 0,28 % WO₃) – dem höchsten bei White Star gemessenen Wert – sowie der angrenzenden anomalen Proben B205 und B203.

- Die Einreichung des Betriebsplans (Plan of Operations) beim U.S. Forest Service und das Genehmigungsverfahren zur Rekultivierung (Permit for Reclamation) beim Nevada Bureau of Mining Regulation and Reclamation erfolgen parallel, damit die Bohrungen bei Rowland und White Star als distriktweite Einzelkampagne durchgeführt werden können.

Blake Morgan, CEO und President von Western Star, erklärt: „Nach der Ankündigung zu Rowland tritt nun auch White Star im Rahmen derselben ganzheitlichen Feldkampagne in die Bohrzielfindungsphase ein. Die Mine Batholith ist der einzige dokumentierte historische Wolframproduktionsbetrieb im Charleston Mining District, und mit unserem ersten Programm konnten wir erstmals einen modernen Datensatz dazu erstellen. Da nun sowohl Rowland als auch White Star bereit für die Testbohrungen sind, kann die konsolidierte Wolframliegenschaft Jarbidge-Charleston als Einzelkampagne auf Distriktebene mit zehn Bohrlöchern und einer Gesamtlänge von ca. 5.000 Fuß in das Bohrprogramm aufgenommen werden.“

Bestand an Bohrzielen

Wie bei Rowland wurden die Bohrziele von White Star anhand der Übereinstimmung der im Rahmen des Phase-2-Bodenprogramms definierten Wolfram-in-Boden-Anomalien mit den durch die dreidimensionale magnetische Inversion modellierten Kontakten, den historischen Abbaustätten und den Ergebnissen der Gesteinsprobenahme aus dem Jahr 2026 ermittelt (Abbildung 1, Tabelle 1).

Die geplanten Bohrlöcher sind vorläufiger Natur. Die Standorte von Bohrlochansatzpunkten und Plattformen sowie die Ausrichtungen und Längen der Bohrlöcher unterliegen nach wie vor Anpassungen in Abhängigkeit von Feldverifizierungen, Genehmigungen und dem endgültigen Programmdesign.

Tabelle 1: Bohrziele bei White Star und das zusammengelegte Bohrprogramm 2026 in Nevada.

Ziel Löcher Plattformen Länge (Fuß) Abschnitt Wichtigste Ziele North Zone 2 2 1.000 A Unterhalb der Probe WS-16-01 und des südlichen Teils der Bodenanomalie; Randzone des schwach magnetischen Körpers South Zone 2 1 950 B Unterhalb der Bodenproben B206, B205 und B203; Lineament mit geringer magnetischer Anomalie laut Auswertung White Star gesamt 4 3 1.950 Rowland 6 4 3.050 – Hauptzone und Nordzone B bei Rowland, veröffentlicht am 13. Oktober 2026 Programm Nevada 2026 10 7 5.000

Abbildung 1: Geplante Bohrlöcher im Wolframprojekt White Star über den gerasterten Wolfram-im-Boden-Ergebnissen. Die Bohrplätze sind provisorisch und können sich nach der Vor-Ort-Verifizierung und dem Genehmigungsverfahren noch ändern.

North Zone

In der North Zone wird das Bohrloch WST26-01 auf der bestehenden Straße (WSN-PAD-1) neben dem rekultivierten historischen Tagebaubetrieb, dem Fundort der Gesteinssplitterprobe WS-16-01 (0,126 % WO₃), angelegt und in nordöstlicher Richtung mit einem steilen Winkel von −70° unterhalb der Grube niedergebracht. Es soll die 0,005 SI-Margin (Trennmarge der magnetischen Suszeptibilität) des durch die Inversion modellierten schwach magnetischen Körpers in einer Lochtiefe von etwa 136 Meter (446 Fuß) erreichen. Bohrloch WST26-02 ist auf einer geräumten Fläche am Ende eines kurzen bestehenden Straßenzubringers (WSN-PAD-2) angelegt und wird in westnordwestlicher Richtung in einem Winkel von −45° unterhalb der Bodenproben B064 (47,4 ppm W) und B047 (105,5 ppm W) auf der Südseite der Anomalie niedergebracht. Die North Zone erstreckt sich über den Kontaktbereich zwischen dem Quarzmonzonit und dem von Coats (1964) kartierten Taktit und Kalksilikathornfels, dem typischen Umfeld für eine Wolframskarnmineralisierung (Abbildung 2).

Abbildung 2: North Zone – Plan und Querschnitt A–A′ durch die geplanten Löcher WST26-01 und WST26-02, mit magnetischer Suszeptibilität laut Modellierung und der Bodenanomalie.

South Zone

In der South Zone sind beide Bohrlöcher von einer einzigen Bohrplattform (WSS-PAD-1) aus geplant; sie dienen der Erkundung des Bereichs unterhalb der Bodenprobe B206 (2230 ppm W). Bohrloch WST26-03 verläuft in westlicher Richtung in einem Winkel von −50° unterhalb der Fundorte der Proben B206 und B205 (92,1 ppm W) und unterschreitet dabei die kartierte Spur des Lineaments mit geringer magnetischer Anomalie in etwa 120 Metern (394 Fuß) Tiefe. Bohrloch WST26-04 verläuft in südsüdwestlicher Richtung mit einem Winkel von −55° unterhalb der Probenahmestellen B205 und B203 (49,2 ppm W). Die Inversion zeigt, dass die South Zone oberhalb einer nicht-magnetischen Senke liegt, die im Nordosten und im Südwesten in der Tiefe von schwach magnetischem Boden flankiert wird. Sie deckt sich mit dem Lineament mit geringer magnetischer Anomalie (laut Auswertung). In den geplanten Bohrlöchern wird die Bodenanomalie innerhalb dieser Senke erkundet (Abbildung 3).

Abbildung 3: South Zone – Plan und Querschnitt B–B′ durch die geplanten Löcher WST26-03 und WST26-04, Darstellung der nicht-magnetischen Senke unterhalb der Bodenanomalie.

Genehmigungen und Pfad zu Bohrungen

Der Betriebsplan für das geplante Bohrprogramm auf White Star wird von KC Harvey Environmental zur Einreichung beim U.S. Forest Service vorbereitet. Parallel dazu wird die Genehmigung für die Rekultivierung beim Nevada Bureau of Mining Regulation and Reclamation vorbereitet. Die Planungen werden gemeinsam mit dem Programm bei Rowland vorangetrieben, damit beide Konzessionsgebiete im Rahmen einer einzigen Bohrkampagne untersucht werden können. Standorte von Plattformen, Zufahrt und Bohrlochdesigns unterliegen nach wie vor Feldverifizierungen und Genehmigungen. Das Unternehmen wird weitere Updates bereitstellen, sobald Genehmigungsmeilensteine erreicht wurden.

Geplante Bohrlochdetails

Tabelle 2: Geplante Standorte und Ausrichtungen der Bohrkragen, Wolframprojekt White Star.

Bohrloch-ID Ziel Plattform Easting (m) Northing (m) Höhe (m) Azimut (°) Neigung (°) Länge (ft) Länge (m) Bereich WST26-01 North Zone WSN-PAD-1 625.068 4.627.195 2.438 040 −70 500 152,4 A WST26-02 North Zone WSN-PAD-2 625.260 4.627.148 2.486 300 −45 500 152,4 A WST26-03 South Zone WSS-PAD-1 625.522 4.626.640 2.388 265 −50 450 137,2 B WST26-04 South Zone WSS-PAD-1 625.522 4.626.640 2.388 210 −55 500 152,4 B Gesamt 1.950 594,4

Die Koordinaten basieren auf NAD83 / UTM-Zone 11N; die Höhenangaben stammen aus dem 1-m-LiDAR-Datensatz „USGS 3DEP“. Die geplanten Bohrlöcher sind vorläufig und können vorbehaltlich der Überprüfung vor Ort und der Genehmigung noch angepasst werden.

Technische Hinweise

In dieser Pressemitteilung werden keine neuen Analyseergebnisse veröffentlicht. Die in dieser Pressemitteilung erwähnten Ergebnisse von Boden-, Gesteinssplitter-, Float- und Schlitzproben wurden vom Unternehmen bereits zuvor bekannt gegeben. Die geochemischen Werte der Bodenproben spiegeln die oberflächliche Verteilung wider und sind kein Hinweis auf den Gehalt oder eine Mineralressource und sollten auch nicht als solcher interpretiert werden. Bodenanomalien werden am 90. Perzentil der routinemäßigen Phase-2-Bodenpopulation definiert (23,1 ppm W für die Untersuchung auf White Star). Gesteinssplitterproben und Floatproben sind naturgemäß selektiv und nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung. WO₃-Werte werden aus elementarem Wolfram (W) unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors von 1,2611 berechnet.

Aus den Phase-2-Bodenuntersuchungsergebnissen wurden gerasterte Wolfram-im-Boden-Bilder erstellt, und zwar durch inverse Entfernungsgewichtung der logarithmisch transformierten Wolframwerte auf einem 5-Meter-Raster, begrenzt auf einen Umkreis von etwa 60 Metern um eine Probe. Die Raster dienen der Veranschaulichung der Wolframverteilung im Boden und sind keine Gehaltsschätzungen und sollten auch nicht als solche interpretiert werden.

Die dreidimensionale magnetische Inversion wurde von East Coast Consulting auf der Grundlage der vom Unternehmen im Jahr 2026 durchgeführten drohnengestützten Magnetfeldmessung erstellt und modelliert die magnetische Suszeptibilität in 25-Meter-Zellen. Die modellierten Suszeptibilitätskontakte sind Interpretationen eines nicht eindeutigen geophysikalischen Modells und keine direkten geologischen Beobachtungen; ihre Lage und Tiefe können daher von den bei Bohrungen festgestellten Werten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung angegebenen Bohrlochtiefen zu den modellierten Kontakten werden entlang des geplanten Bohrlochs vom Bohrkragen aus gemessen und sind ungefähre Angaben.

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Jasper Mowatt, MIMMM (Membership No. 0486653) und MAusIMM (Membership No. 3178851), einem Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Mowatt ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten konzentriert, wobei der strategische Schwerpunkt zunehmend auf Wolfram und kritischen Mineralen in den Vereinigten Staaten liegt. Das Unternehmen entwickelt ein Portfolio ehemals produzierender Wolframprojekte in Nevada und New Mexico weiter und behält gleichzeitig durch sein Konzessionsgebiet Western Star in British Columbia ein zusätzliches Explorationsengagement bei.

Kontakt:

Blake Morgan

Direktor, President und CEO

blake@acvc.vc

WESTERN STAR RESOURCES INC.

1020 – 800 West Pender Street

Vancouver, B.C. V6C 2V6

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen und Informationen können „zukunftsgerichtete Informationen“ darstellen. Insbesondere unterliegen Verweise auf Bohrziele, das geplante Bohrprogramm, dessen Konzeption, Zeitplan, Genehmigungsverfahren, Finanzierung und Durchführung, die Interpretation geophysikalischer Modelle sowie zukünftige Arbeitsprogramme oder Erwartungen hinsichtlich der Qualität oder der Ergebnisse solcher Arbeitsprogramme Risiken, die mit den Aktivitäten auf dem Konzessionsgebiet, Explorationsaktivitäten im Allgemeinen, Genehmigungsverfahren, Einschränkungen und der Verfügbarkeit von Ausrüstung sowie anderen Risiken verbunden sind, die dem Unternehmen derzeit möglicherweise nicht bekannt sind. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht nach geltendem Wertpapierrecht vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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Die Western Star Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,88 % und einem Kurs von 0,268EUR auf Frankfurt (20. Oktober 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.