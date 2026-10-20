Germanium Mining Corp. erhöht die nicht über einen Broker vermittelte Privatplatzierung, gibt Tilgung von Verbindlichkeiten bekannt und beauftragt Senergy Communications Capital Inc.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 20. OKTOBER 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. („GERMANIUM MINING“ ODER DAS „UNTERNEHMEN“) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: YW0) freut sich, bekannt zu geben, dass es seine bereits gemeldete (7. Okt. 2026), nicht über einen Broker vermittelte Privatplatzierung auf bis zu 3.333.333 Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zu 0,15 $ pro Einheit für einen Bruttoerlös von bis zu 500.000 CAD (die „Privatplatzierung“) erhöht. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine „Aktie“) und einem übertragbaren Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum zum Kauf einer weiteren Aktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,175 $.

Der Nettoerlös aus der Platzierung wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich Verbindlichkeiten gegenüber unabhängigen Dritten und Investor-Relations-Honorare. Gemäß den Bestimmungen der Canadian Securities Exchange kann eine Vermittlungsprovision anfallen.

Ferner kündigt das Unternehmen eine Transaktion zur Tilgung von Verbindlichkeiten durch die Ausgabe von Aktien („Shares for Debt“) an, in deren Rahmen 1.470.000 Einheiten zu einem angesetzten Ausgabepreis von 0,15 $ je Einheit ausgegeben werden sollen, um Verbindlichkeiten in Höhe von 220.500 $ zu begleichen. Jede Einheit besteht aus einer Aktie und einem Warrant, der den Inhaber berechtigt, innerhalb von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum eine weitere Aktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,175 $ je Aktie zu erwerben.

Alle im Rahmen der Privatplatzierung und der Aktienemission zur Tilgung von Verbindlichkeiten ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß dem geltenden Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Das Unternehmen beauftragte Senergy Communications Capital Inc. („Senergy“) mit der Durchführung einer bis zu sechsmonatigen digitalen Marketingkampagne mit der Option, den Vertrag nach dessen Ablauf zu verlängern. Senergy wird die Dienstleistungen voraussichtlich am oder um den 2. November 2026 aufnehmen, sofern sowohl die Privatplatzierung als auch die Aktienemission zur Tilgung von Verbindlichkeiten abgeschlossen sind. Senergy wird für das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen digitales Marketing und Werbung, Influencer-Marketing, Newsletter-Marketing, die Entwicklung von Landing-Pages und Native Advertising in Europa erbringen.