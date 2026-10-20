Discovery Energy Metals Corp. entnimmt Proben mit 197 g/t Ag und 0,26 % Cu aus einem Ausbiss auf dem Projekt Crystal Lake in British Columbia

Vancouver, British Columbia, Kanada / 20. Oktober 2026 / IRW-Press / Discovery Energy Metals Corp. (CSE: DEMC) (OTCQB: DEMCF) (FWB: Q3Q0) (WKN: A3EFKA) („Discovery“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung von Mineralressourcenprojekten in Nordamerika konzentriert, freut sich, die Ergebnisse seines Feldexplorationsprogramms 2026 auf dem Projekt Crystal Lake des Unternehmens bekannt zu geben, das sich etwa 160 km südwestlich von Prince George, British Columbia, befindet.

Highlights des Programms:

Gesteinsprobenahmen lieferten 197 g/t Ag und 0,26 % Cu aus einer Ausbissprobe am in der Vergangenheit identifizierten „Vorkommen Raven“, das sich im nordöstlichen Teil des Projekts Crystal Lake befindet.

Bodenprobenahmen identifizierten Kupferanomalien in drei unterschiedlichen Gebieten, wobei neun (9) Proben Gehalte von über 100 ppm Cu bis zu einem Höchstwert von 348 ppm Cu enthielten.

„Das Silberergebnis von 197 g/t ist zusammen mit der Bestätigung des in der Vergangenheit identifizierten Vorkommens Raven ein vielversprechender erster Schritt für das Projekt Crystal Lake“, sagte Mike Hodge, President und CEO von Discovery. „Ein Silbergehalt dieser Höhe in einer Stichprobe aus einem Ausbiss ist äußerst ermutigend und liefert uns ein klares vorrangiges Ziel, das wir während der Weiterentwicklung des Projekts weiterverfolgen werden.“

Die Gesteinsprobe 26ED025 (Abbildung 1, Bild 1), die aus dem Vorkommen Raven entnommen wurde – einem in der Vergangenheit identifizierten Vorkommen auf dem Projekt Crystal Lake, das im Rahmen des Programms 2026 erneut beprobt und bestätigt wurde –, enthielt 197 g/t Ag und 0,26 % Cu in einem stark alterierten, brekziösen Quarzgang mit Malachit und Azurit. Das Vorkommen wurde bislang noch nicht durch Bodenproben, Schürfgräben oder Bohrungen untersucht, stellt für das Unternehmen jedoch ein vorrangiges Ziel für weitere Explorationsarbeiten dar.

Bodenprobenahmen haben Kupferanomalien im Boden in drei Bereichen (Zonen A, B und C) innerhalb der Bodenraster abgegrenzt, wo Proben bis zu 348 ppm Cu enthielten. In den Zonen A und B wurden zudem übereinstimmende Silberanomalien von bis zu 1,4 ppm Ag festgestellt. Diese Zonen befinden sich etwa 1,6 km südlich des Vorkommens Raven und wurden bislang noch nicht durch Bohrungen untersucht. Die identifizierten Anomalien stellen vorrangige Ziele für weitere Untersuchungen dar, darunter zusätzliche Infill-Bodenprobenahmen, Prospektionsarbeiten und Schürfgräben.