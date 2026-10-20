5 Gründe, warum Morgan Stanley bei Amazon jetzt zuschlägt

Die Aktie des Onlinehändlers und Cloud-Anbieters hatte die vergangene Woche noch mit einem Minus von 4,7 Prozent bei 250 US-Dollar beendet, bevor sie am Montag auf 262,37 US-Dollar kletterte. Das neue Kursziel entspräche gegenüber dem Freitagsschlusskurs einem Potenzial von rund 40 Prozent.

Die Amazon-Aktie hat am Montag kräftig zugelegt und zum Wochenstart fast fünf Prozent gewonnen. Auslöser war eine optimistische Einschätzung von Morgan Stanley: Analyst Brian Nowak hob sein Kursziel von 335 auf 350 US-Dollar an und erklärte den Titel zu seinem Top-Pick unter den großen Technologiewerten. Seine Kaufempfehlung bekräftigte er ebenfalls.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Nowak begründet seinen Optimismus mit fünf Entwicklungen:

An erster Stelle steht die Cloud-Sparte AWS: Nach einer Ankündigung von Nvidia, wonach Amazon in den kommenden beiden Jahren rund zwei Millionen Grafikchips einkaufen und einsetzen will, rechnet Morgan Stanley nun mit einem AWS-Umsatzwachstum von 47 Prozent im Jahr 2027 und 42 Prozent im Jahr 2028.

Das ist deutlich mehr als zuvor erwartet. Entsprechend höher fällt auch die Prognose für die Investitionsausgaben aus, die 2027 auf 355 Milliarden und 2028 auf 365 Milliarden US-Dollar steigen sollen.

Zweiter Punkt sind die Gewinnmargen bei AWS, die Nowak für 2027 bei 42 und für 2028 bei 44 Prozent sieht, was einen Gewinn pro Aktie von etwa 16,50 US-Dollar im Jahr 2028 stützen würde.

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Drittens könnte mehr Transparenz rund um den KI-Dienst Bedrock die Bewertung der Aktie anheben, die derzeit beim 15-Fachen der für 2028 erwarteten Gewinne liegt.

Viertens blickt der Analyst auf das Weihnachtsgeschäft als Testfall für KI-gestütztes Einkaufen. Trotz der Konkurrenz durch Metas KI-Assistenten Muse sieht Nowak Amazon als Nutznießer, etwa durch eine mögliche Zusammenarbeit beider Unternehmen.

Fünfter Faktor ist die Robotik in den Logistikzentren: Jeder zehnte Prozentpunkt an Warenmengen, der künftig über robotergestützte Lager läuft, könnte laut Morgan Stanley jährlich zwei bis vier Milliarden US-Dollar einsparen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 233,9EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 09:58 Uhr) gehandelt.





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