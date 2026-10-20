How Azerbaijan Airlines Turned Loyalty into a Fintech Ecosystem
More than miles: Comarch is turning Azerbaijan Airlines’ loyalty program into a fintech ecosystem, connecting flights, everyday rewards and flexible payments.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Comarch has transformed Azerbaijan Airlines’ AZAL Miles frequent-flyer program into a broader fintech ecosystem.
- The updated program links status miles directly to ticket spending rather than travel distance.
- Members can earn and redeem miles with non-airline partners using a QR scanner built into the AZAL app.
- A “Cash+Miles” feature lets passengers pay for purchases using a combination of cash and miles.
- Direct third-party integrations include Bolt, allowing members to exchange miles for ride-hailing vouchers.
- Program automation handles rewards such as Welcome Miles, Birthday Miles and targeted promotional codes without manual intervention.
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