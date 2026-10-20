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    Aktien Asien

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    Verluste - Vor allem Halbleiteraktien unter Druck

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiens Börsen verlieren, Techwerte deutlich stärker
    • Kospi bricht ein, Samsung und SK Hynix unter Druck
    • Nikkei und Chinas Börsen geben ebenfalls nach
    Aktien Asien - Verluste - Vor allem Halbleiteraktien unter Druck
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag verloren. Dabei gaben die technologielastigeren Börsen stärker nach.

    Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von deutlichen Abgaben im Halbleitersegment. Das traf naturgemäß südkoreanische Aktien - der Kospi verlor 3,7 Prozent. Dabei standen die Schwergewichte Samsung und SK Hynix unter Druck. Letztere näherten sich dem tiefsten Stand seit April, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank betonten.

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    Auch der technologielastigere japanische Leitindex Nikkei 225 stand unter Druck und sank um 1,3 Prozent auf 64.075,42 Punkte.

    Auch in China kam es zu Verlusten. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen sank um 0,9 Prozent, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte nach der Feiertagspause am Vortag 1,1 Prozent ein.

    Für den australischen S&P ASX 200 ging es um 0,33 Prozent auf 8.816,89 Punkte nach unten. Stärkere Verlusten erlitten die Aktien der National Australia Bank, nachdem das Institut Aufwendungen im Zusammenhang mit Restrukturierungsmaßnahmen angekündigt hatte.

    Unter den Nebenmärkten erholten sich indonesische Aktien nach dem Rückschlag vom Vortag. "Grund für den erneuten Schwächeanfall war die Meldung des Indexanbieters MSCI vom Freitag, man prüfe eine Herabstufung um zwei Stufen", merkten die Experten der Landesbank Baden-Württemberg an. "Damit wären indonesische Aktien nicht mehr im MSCI Emerging Markets Index gelistet, sondern ein sogenannter 'Standalone Market'." Sollte MSCI diese Herabstufung entsprechend umsetzen, läge das Land auf einer Stufe mit Argentinien und Zimbabwe. Auf Sicht eines Jahres haben indonesische Aktien über 30 Prozent verloren und sich damit merklich schwächer als andere Börsen der Region entwickelt./mf/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie

    Die Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,71 % und einem Kurs von 3.590 auf Tradegate (20. Oktober 2026, 09:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Samsung Electronics (Spons. GDR) Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Samsung Electronics (Spons. GDR) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1.109,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.





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