GFT Technologies SE: Earnings Call für Investoren am 12.11.2026
NuWays veranstaltet am 12.11.2026 um 14:00 Uhr einen Earnings Call mit Jochen Ruetz, Dr. und Marco Santos, von GFT Technologies SE. Die Teilnahme ist kostenlos.
Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit GFT Technologies SE.
Unternehmen: GFT Technologies SE
Datum: 12.11.2026 14:00 Uhr
Speaker: Jochen Ruetz, Dr. und Marco Santos,
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/gftcc-2026-11-12
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Unternehmen: GFT Technologies SE
Datum: 12.11.2026 14:00 Uhr
Speaker: Jochen Ruetz, Dr. und Marco Santos,
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/gftcc-2026-11-12
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