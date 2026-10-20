GFT Technologies SE: Earnings Call für Investoren am 12.11.2026

Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit GFT Technologies SE.



Unternehmen: GFT Technologies SE

Datum: 12.11.2026 14:00 Uhr

Speaker: Jochen Ruetz, Dr. und Marco Santos,





Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/gftcc-2026-11-12



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