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    Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Group erhält DLT-TSS-Lizenz und ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Börse Stuttgart erhält Europas erste DLT-TSS-Lizenz
    • Seturion verbindet Europas Banken und Broker europaweit
    • Seturion senkt Abwicklungskosten um bis zu 90 Prozent
    OTS - Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Group erhält DLT-TSS-Lizenz und ...
    Foto: Siarhei - 356130783

    Boerse Stuttgart Group erhält DLT-TSS-Lizenz und schafft regulatorische Grundlage für Seturion als paneuropäische digitale Settlement-Plattform
    Stuttgart (ots) - Die Boerse Stuttgart Group hat als erste Börsengruppe in Europa die DLT Trading and Settlement System (TSS)-Lizenz im Rahmen des DLT-Pilotregimes erhalten. Mit der DLT-TSS-Lizenz schafft die Boerse Stuttgart Group die regulatorische Grundlage für Seturion, die paneuropäische digitale Settlement-Plattform. Die Erteilung der Lizenz durch die BaFin nach einem gemeinsam mit der ESMA und der EZB durchgeführten Lizenzierungsverfahren markiert einen bedeutenden Meilenstein für die europäische Marktinfrastruktur: Sie ermöglicht es Seturion, als vollständig regulierte, paneuropäische digitale Settlement-Plattform zu agieren, an die sich Banken, Broker und Handelsplätze anbinden können und mit der die fragmentierte Post-Trade-Infrastruktur überwunden wird.

    "Der Erhalt der ersten DLT TSS-Lizenz für eine europäische Börsengruppe unterstreicht unsere Vorreiterrolle für den digitalen Kapitalmarkt der Zukunft. Die Lizenz ist nicht nur die Grundlage für die Etablierung von Seturion als paneuropäische digitale Settlement-Plattform. Sie ist auch ein wichtiger Schritt, um einen einheitlichen europäischen Kapitalmarkt in die Tat umzusetzen", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group.

    "Die DLT TSS-Lizenz der Boerse Stuttgart Group ermöglicht es uns, das Potenzial der Blockchain-Technologie für die Post-Trade-Infrastruktur der nächsten Generation in Europa zu nutzen. Indem wir Seturion als digitale Settlement-Plattform aufbauen, die Banken, Brokern und Handelsplätzen in ganz Europa offensteht, tragen wir zu einem effizienten Kapitalmarkt bei - in vollem Einklang mit der europäischen Regulierung", sagt Dr. Lidia Kurt, CEO von Seturion.

    Die Boerse Stuttgart Group hat Seturion als paneuropäische Industrielösung initiiert, die allen Marktteilnehmern offensteht. Die Plattform unterstützt öffentliche und private Blockchains sowie die Abwicklung gegen On-Chain-Geld und Zentralbankgeld.

    Durch die Anbindung an Seturion können Banken und Broker von bis zu 90 Prozent niedrigeren Kosten, deutlich kürzeren Abwicklungszyklen und höherer Effizienz durch direktes Peer-to-Peer-Settlement profitieren. Handelsplätze, die sich an Seturion anbinden, können den Handel mit tokenisierten Assets anbieten - ohne eine eigene DLT-Lizenz zu benötigen. Um europaweit zu skalieren, arbeitet Seturion mit seinen strategischen Partnern flatexDEGIRO, Nasdaq, Société Générale und SG FORGE zusammen - weitere Partner werden folgen.

    Pressekontakt:

    Boerse Stuttgart Group
    mailto:presse@boerse-stuttgart.de
    https://group.boerse-stuttgart.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6374387 OTS: Börse Stuttgart







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