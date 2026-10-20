Börse Stuttgart / Boerse Stuttgart Group erhält DLT-TSS-Lizenz und ...

Boerse Stuttgart Group erhält DLT-TSS-Lizenz und schafft regulatorische Grundlage für Seturion als paneuropäische digitale Settlement-Plattform

Stuttgart (ots) - Die Boerse Stuttgart Group hat als erste Börsengruppe in Europa die DLT Trading and Settlement System (TSS)-Lizenz im Rahmen des DLT-Pilotregimes erhalten. Mit der DLT-TSS-Lizenz schafft die Boerse Stuttgart Group die regulatorische Grundlage für Seturion, die paneuropäische digitale Settlement-Plattform. Die Erteilung der Lizenz durch die BaFin nach einem gemeinsam mit der ESMA und der EZB durchgeführten Lizenzierungsverfahren markiert einen bedeutenden Meilenstein für die europäische Marktinfrastruktur: Sie ermöglicht es Seturion, als vollständig regulierte, paneuropäische digitale Settlement-Plattform zu agieren, an die sich Banken, Broker und Handelsplätze anbinden können und mit der die fragmentierte Post-Trade-Infrastruktur überwunden wird.



"Der Erhalt der ersten DLT TSS-Lizenz für eine europäische Börsengruppe unterstreicht unsere Vorreiterrolle für den digitalen Kapitalmarkt der Zukunft. Die Lizenz ist nicht nur die Grundlage für die Etablierung von Seturion als paneuropäische digitale Settlement-Plattform. Sie ist auch ein wichtiger Schritt, um einen einheitlichen europäischen Kapitalmarkt in die Tat umzusetzen", sagt Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group.