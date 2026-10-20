Genehmigungsstau in Mexiko schrumpft

Immer mehr Projekte erhalten entscheidende Genehmigungen und steuern auf die Bauphase oder endgültige Investitionsentscheidungen zu. Das Vertrauen in den Standort Mexiko wächst.

Der Kupferexplorer Algo Grande Copper (ISIN: CA0156071049, WKN: A41UK1) entwickelt das Projekt Adelita im mexikanischen Sonora. Anfang Oktober meldeten die Geologen ein möglicherweise entscheidendes Indiz. Labormessungen von Gesteinsproben zeigten, dass der mineralisierte Skarn in der nördlichen Entdeckungszone Cerro Grande dichter ist als das untersuchte Wirtsgestein – und zugleich deutlich besser aufladbar als nicht mineralisierter Skarn.

Skarn ist ein durch Magma umgewandeltes Gestein und oft Träger von Metallen wie Kupfer, Gold oder Eisen. Die Wahrscheinlichkeit einer metallhaltigen Mineralisierung steigt deutlich, wenn Skarn elektrische Ladungen speichern kann. Algo Grande hat deshalb einen Dienstleister mit einer Gravimetriemessung beauftragt.

Algo Grandee Copper sucht bei Adelita nach neuen Skarn-Zonen

Ein erzhaltiger Gesteinskörper ist dichter und erzeugt an der Oberfläche eine Schwereanomalie. Zusammen mit den bereits bestehenden Daten zur Aufladbarkeit dienen die Ergebnisse dazu, die bereits entlang des Korridors identifizierten Zielgebiete zu untersuchen und neue zu generieren.

Explorer wie Algo Grande Copper zeigen sich in Mexiko derzeit überdurchschnittlich aktiv. Doch die hohe Aktivität ist nicht auf Projekte in der frühen Phase der Exploration beschränkt, sondern erfasst den gesamten Sektor. Der Standort Mexiko gewinnt in den Führungsetagen des Bergbausektors zunehmend an Vertrauen.

Auf dem Panel „Mining Leaders’ Priorities for the Next 18 Months“ auf dem Mexico Mining Forum 2026 wurde Entscheidern von Coeur Mining und Heliostar Metals die hypothetische Frage gestellt, welchen Anteil einer fiktiven Kapitalsumme von 100 Mio. USD sie in Mexiko investieren würden.

Die Antworten orientierten sich am Status Quo, können aber als Vertrauensbeweis für den Standort verstanden werden, der noch immer mit regulatorischen Schwächen zu kämpfen hat. „Mexiko macht 60 bis 70 % aus, eine andere Jurisdiktion 30 %“, sagte Hernán Dorado, Vice President of Operations in Mexiko bei Heliostar Metals.

Sandro Ferrarone, Senior Vice President of Operations bei Coeur Mining, setzte die Allokation seines Unternehmens bei rund 45 % an. Das Unternehmen ist über Mexiko hinaus auch in den USA und Kanada aktiv. Mexiko biete die richtigen Voraussetzungen und insbesondere Fachpersonal. James Barron, Global Mining Lead bei KPMG, der selbst nicht für Investitionsentscheidungen zuständig ist, taxierte den Anteil Mexikos auf ein Viertel. „Vielleicht würde ich in diesem Portfolio über 25 Prozent für Mexiko gehen“, sagte Barron.