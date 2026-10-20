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    Besonders beachtet!

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    Börsenschock? Kursrutsch bei SMA Solar Technology Aktie - 20.10.2026

    Kursbewegung von -6,82 % bei SMA Solar Technology am 20.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Börsenschock? Kursrutsch bei SMA Solar Technology Aktie - 20.10.2026
    Foto: kittyfly - stock.adobe.com

    SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

    SMA Solar Technology Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 20.10.2026

    Die Anleger von SMA Solar Technology müssen heute einen Kursrückgang von -6,82 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 51,93. Der Kursrückgang der SMA Solar Technology Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,79 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,82 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SMA Solar Technology Verluste von -11,30 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -8,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,24 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +60,39 % gewonnen.

    Während SMA Solar Technology deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,20 %. Damit gehört SMA Solar Technology heute zu den auffälligeren Werten.

    SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,10 %
    1 Monat -4,24 %
    3 Monate -11,30 %
    1 Jahr +135,48 %
    Stand: 20.10.2026, 09:30 Uhr

    Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

    Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,81 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,17 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,27 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -0,59 %. SolarEdge verliert -0,90 %

    Die Aktie von SMA Solar Technology erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -1,49 %. Über 5 Jahre lag sie bei 6,17 %, über 10 Jahre bei 7,36 %.

    SMA Solar Technology Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SMA Solar Technology

    -6,92 %
    -7,56 %
    -4,26 %
    -11,22 %
    +139,13 %
    -12,00 %
    +31,89 %
    +96,42 %
    -2,26 %
    ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J
    SMA Solar Technology direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




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