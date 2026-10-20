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    Besonders beachtet!

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    Siemens Aktie schwach im Handel - 20.10.2026

    Am 20.10.2026 ist die Siemens Aktie, bisher, um -3,10 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Aktie.

    Besonders beachtet! - Siemens Aktie schwach im Handel - 20.10.2026
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

    Siemens Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 20.10.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Siemens Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,10 % im Minus. Der Kursrückgang der Siemens Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,10 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,10 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Siemens Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -3,04 % hinzunehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die Siemens Aktie damit um -6,61 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,26 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Siemens um +7,73 % gewonnen.

    Siemens Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,61 %
    1 Monat -3,26 %
    3 Monate -3,04 %
    1 Jahr +7,15 %
    Stand: 20.10.2026, 09:34 Uhr

    Informationen zur Siemens Aktie

    Es gibt 782 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 200,19 Mrd. € wert.

    Siemens und Nvidia bringen KI in die Fabrik – warum die Automatisierung Seltene Erden braucht 


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    Die Aktie von Siemens erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 27,60 %. Über 5 Jahre lag sie bei 13,65 %, über 10 Jahre bei 10,82 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Siemens Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der Siemens Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Siemens Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Siemens

    -3,16 %
    -6,61 %
    -3,26 %
    -3,04 %
    +7,15 %
    +99,44 %
    +82,13 %
    +169,47 %
    +223,49 %
    ISIN:DE0007236101WKN:723610
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