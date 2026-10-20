Hochtief Aktie fällt auf 363,00€ - 20.10.2026

Bei Hochtief geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -2,58 % nach und notiert bei 363,00€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,59 %, geht es heute bei der Hochtief Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Hochtief Verluste von -18,78 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,72 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +9,74 % gewonnen.

Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,62 % 1 Monat -6,72 % 3 Monate -18,78 % 1 Jahr +46,35 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Stand: 20.10.2026, 09:34 Uhr

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,22 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Hochtief

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,94 %. Skanska (B) notiert im Minus, mit -0,33 %. Vinci notiert im Plus, mit +0,05 %.

Die Aktie von Hochtief erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 59,86 %. Über 5 Jahre lag sie bei 39,54 %, über 10 Jahre bei 11,51 %.

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Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.