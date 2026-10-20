BERENBERG stuft LOREAL auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 447 Euro auf "Buy" belassen. Die Herbstausgabe des Berenberg-Markenbarometers liefere insgesamt ein positives Bild des Körperpflegekonzerns, schrieb Bethan Davies am Montag. Der Marktführer im Beauty-Segment habe in den zwölf Monaten bis September im Vergleich zu den zwölf Monaten bis Juni in den Kategorien Make-up und Hautpflege einen Anstieg des Anteils bei der Marketing-Kennzahl Earned Media Value verzeichnet./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 404,4EUR auf Tradegate (20. Oktober 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Bethan Davies

Analysiertes Unternehmen: LOREAL

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 447

Kursziel alt: 447

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

