SILTRONIC AG Aktienkurs sinkt weiter - -5,26 % - 20.10.2026

Bei SILTRONIC AG geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -5,26 % nach und notiert bei 63,00€. Die SILTRONIC AG Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +1,92 % wieder ab und notiert heute bei 63,00€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SILTRONIC AG mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -24,27 % hinnehmen.

Auf Wochensicht hat die SILTRONIC AG Aktie damit -11,80 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,17 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SILTRONIC AG um +33,30 % gewonnen.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,80 % 1 Monat -16,17 % 3 Monate -24,27 % 1 Jahr +15,54 %

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 20.10.2026, 09:35 Uhr

Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,08 Mrd. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,71 %.

Die Aktie von SILTRONIC AG erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -5,20 %. Über 5 Jahre lag sie bei -13,10 %, über 10 Jahre bei 10,42 %.

Lohnt sich ein Investment in die SILTRONIC AG Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SILTRONIC AG Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SILTRONIC AG Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.