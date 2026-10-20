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    Besonders beachtet!

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    SILTRONIC AG Aktienkurs sinkt weiter - -5,26 % - 20.10.2026

    Die SILTRONIC AG Aktie notiert am 20.10.2026 mit -5,26 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - SILTRONIC AG Aktienkurs sinkt weiter - -5,26 % - 20.10.2026
    Foto: Adobe Stock

    Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

    SILTRONIC AG aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2026

    Bei SILTRONIC AG geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -5,26 % nach und notiert bei 63,00. Die SILTRONIC AG Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +1,92 % wieder ab und notiert heute bei 63,00. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SILTRONIC AG mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -24,27 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht hat die SILTRONIC AG Aktie damit -11,80 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,17 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SILTRONIC AG um +33,30 % gewonnen.

    SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,80 %
    1 Monat -16,17 %
    3 Monate -24,27 %
    1 Jahr +15,54 %
    Stand: 20.10.2026, 09:35 Uhr

    Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

    Es gibt 33 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,08 Mrd. € wert.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Wacker Chemie, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,71 %.

    Die Aktie von SILTRONIC AG erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -5,20 %. Über 5 Jahre lag sie bei -13,10 %, über 10 Jahre bei 10,42 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SILTRONIC AG Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SILTRONIC AG Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    SILTRONIC AG

    -6,54 %
    -11,80 %
    -16,17 %
    -24,27 %
    +15,54 %
    -18,84 %
    -51,76 %
    +182,76 %
    +60,60 %
    ISIN:DE000WAF3001WKN:WAF300
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