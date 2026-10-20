SUESS MicroTec Aktie weiter im Abwärtstrend - -4,21 % - 20.10.2026

Die SUESS MicroTec Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,21 % auf 53,50€. Damit verliert die Aktie -2,35 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Plus von +0,72 % am Vortag kommt es heute bei SUESS MicroTec zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -4,21 %. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SUESS MicroTec mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -32,74 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -16,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,42 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SUESS MicroTec um +36,25 % gewonnen.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -16,39 % 1 Monat -22,42 % 3 Monate -32,74 % 1 Jahr +50,23 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 20.10.2026, 09:35 Uhr

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Mrd. € wert.

Dass am Aktienmarkt bei Kaufwellen gerne mal erheblich übertrieben wird und Korrekturen dann entsprechend heftig ausfallen, ist nichts Neues. Aber bei SUSS MicroTec hat sich der Kurs seit dem Rekord vom Juni bereits halbiert - und die Käufer tauchen immer noch nicht auf.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,44 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,77 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -1,90 %.

Die Aktie von SUESS MicroTec erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 38,33 %. Über 5 Jahre lag sie bei 21,49 %, über 10 Jahre bei 24,00 %.

SUESS MicroTec Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der SUESS MicroTec Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SUESS MicroTec Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.