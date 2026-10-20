🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec

    Besonders beachtet!

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    SUESS MicroTec Aktie weiter im Abwärtstrend - -4,21 % - 20.10.2026

    Kursbewegung von -4,21 % bei SUESS MicroTec am 20.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - SUESS MicroTec Aktie weiter im Abwärtstrend - -4,21 % - 20.10.2026
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

    SUESS MicroTec Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2026

    Die SUESS MicroTec Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,21 % auf 53,50. Damit verliert die Aktie -2,35  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Plus von +0,72 % am Vortag kommt es heute bei SUESS MicroTec zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -4,21 %. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von SUESS MicroTec mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -32,74 % hinnehmen.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -16,39 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,42 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SUESS MicroTec um +36,25 % gewonnen.

    SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,39 %
    1 Monat -22,42 %
    3 Monate -32,74 %
    1 Jahr +50,23 %
    Stand: 20.10.2026, 09:35 Uhr

    Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Mrd. € wert.

    SUSS MicroTec: Kurs halbiert … wo bleiben die Käufer?


    Dass am Aktienmarkt bei Kaufwellen gerne mal erheblich übertrieben wird und Korrekturen dann entsprechend heftig ausfallen, ist nichts Neues. Aber bei SUSS MicroTec hat sich der Kurs seit dem Rekord vom Juni bereits halbiert - und die Käufer tauchen immer noch nicht auf.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,44 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,77 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -1,90 %.

    Die Aktie von SUESS MicroTec erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 38,33 %. Über 5 Jahre lag sie bei 21,49 %, über 10 Jahre bei 24,00 %.

    SUESS MicroTec Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der SUESS MicroTec Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SUESS MicroTec Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    SUESS MicroTec

    -4,57 %
    -16,39 %
    -22,42 %
    -32,74 %
    +50,23 %
    +150,23 %
    +143,94 %
    +714,74 %
    +117,99 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023
    SUESS MicroTec direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! SUESS MicroTec Aktie weiter im Abwärtstrend - -4,21 % - 20.10.2026 Kursbewegung von -4,21 % bei SUESS MicroTec am 20.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     