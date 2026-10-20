SK hynix Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 20.10.2026

Mit einer Performance von -4,87 % musste die SK hynix Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem Plus von +5,12 % am Vortag kommt es heute bei SK hynix zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -4,87 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten SK hynix Aktionäre einen Verlust von -22,64 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um -15,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -30,21 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von SK hynix einen Anstieg von +60,78 %.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -15,46 % 1 Monat -30,21 % 3 Monate -22,64 % 1 Jahr +60,78 %

Informationen zur SK hynix Aktie

Stand: 20.10.2026, 09:35 Uhr

Es gibt 711 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 581,66 Mrd. € wert.

Geopolitische Sorgen drücken Asiens Börsen. Die DAX-Berichtssaison startet, während in den USA mit den Zahlen von Netflix und SpaceX zwei dicke Brocken auf dem Programm stehen.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die SK-hynix-Aktie erlebt nach ihrer außergewöhnlichen Rallye einen heftigen Einbruch. Vom Rekordhoch bei 2.986.000 KRW ist der Kurs inzwischen um rund –60% zurückgefallen. Allein zum Wochenauftakt verliert der Halbleitertitel über –3,00% und steht derzeit bei 1.230.000 KRW. Damit rücken nun wichtige Unterstützungen und das langfristige Elliott-Wellen-Szenario in den Mittelpunkt. Chartanalyse zur SK-hynix-Aktie Der Aufwärtstrend der […] The post SK Hynix-Aktie mit -60% – lohnt sich jetzt der Einstieg? first appeared on sharedeals.de.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,49 %. Western Digital notiert im Minus, mit -1,97 %.

SK hynix Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der SK hynix Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SK hynix Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.