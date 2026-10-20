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    Besonders beachtet!

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    Verbio - Aktie zeigt Schwäche - 20.10.2026

    Die Verbio Aktie notiert am 20.10.2026 mit -3,31 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Verbio - Aktie zeigt Schwäche - 20.10.2026
    Foto: Verbio - Verbio

    Verbio ist ein deutscher Hersteller von Biokraftstoffen (Biodiesel, Bioethanol, Biomethan) aus Reststoffen. Ziel ist die Dekarbonisierung des Verkehrs. Verbio zählt in Europa zu den führenden integrierten Bioenergie-Anbietern. Wichtige Wettbewerber: Neste, CropEnergies, TotalEnergies Biofuels. USP: starke Ausrichtung auf Abfall- und Reststoffbasis, vertikale Integration und eigene Biomethan-Infrastruktur.

    Verbio Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 20.10.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Verbio Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,31 % im Minus. Es bleibt ungemütlich für Verbio: Nach einem Rückgang von -0,48 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,31 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Verbio abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -11,10 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Verbio Aktie damit um +8,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,13 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +35,82 % gewonnen.

    Verbio Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,92 %
    1 Monat -5,13 %
    3 Monate -11,10 %
    1 Jahr +115,88 %
    Stand: 20.10.2026, 09:36 Uhr

    Informationen zur Verbio Aktie

    Es gibt 64 Mio. Verbio Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,78 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Verbio

    Archer Daniels Midland Company, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,53 %.

    Die Aktie von Verbio erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -6,14 %. Über 5 Jahre lag sie bei -14,70 %, über 10 Jahre bei 18,04 %.

    Verbio Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Verbio Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Verbio Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Verbio

    -4,49 %
    +8,92 %
    -5,13 %
    -11,10 %
    +115,88 %
    -19,29 %
    -55,63 %
    +418,72 %
    +62,71 %
    ISIN:DE000A0JL9W6WKN:A0JL9W
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