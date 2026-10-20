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    Besonders beachtet!

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    AIXTRON Aktie heute im Minus (31,54€) - 20.10.2026

    Am 20.10.2026 ist die AIXTRON Aktie, bisher, um -3,25 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON Aktie heute im Minus (31,54€) - 20.10.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 20.10.2026

    Rote Vorzeichen bei AIXTRON: Der Kurs rutscht um -3,25 % auf 31,54 ab. Die AIXTRON Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,40 % wieder ab und notiert heute bei 31,54. Was sollten Anleger jetzt beachten?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von AIXTRON Verluste von -18,55 % hinnehmen.

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    Auf Wochensicht hat die AIXTRON Aktie damit -8,26 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,09 %. Im Jahr 2026 gab es für AIXTRON bisher ein Plus von +86,03 %.

    AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,26 %
    1 Monat -9,09 %
    3 Monate -18,55 %
    1 Jahr +145,69 %
    Stand: 20.10.2026, 09:36 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Q3-Aufträge und Margen bei AIXTRON sowie erwartete höhere Umsatz- und Gewinnschätzungen für 2027. Diskutiert werden Analystenkursziele von 42 Euro (MPCM), 45 Euro (mwb) und 54 Euro (JPMorgan). Dem stehen Sorgen über ein hohes KGV, die Tech-Sektor-Korrektur und mögliche Kursrückgänge unter 30 Euro gegenüber. Im Fokus steht zudem der Quartalsbericht am 29. Oktober.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,57 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,44 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,77 %.

    Die Aktie von AIXTRON erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 4,73 %. Über 5 Jahre lag sie bei 9,94 %, über 10 Jahre bei 18,81 %.

    AIXTRON Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    -4,14 %
    -8,26 %
    -9,09 %
    -18,55 %
    +145,69 %
    +10,73 %
    +55,15 %
    +448,72 %
    +413,98 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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