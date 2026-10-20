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    Besonders beachtet!

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    ABB Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 20.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die ABB Aktie bisher Verluste von -5,92 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ABB Aktie.

    Besonders beachtet! - ABB Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 20.10.2026
    Foto: Oleksandr Lutsenko - stock.adobe.com

    ABB ist ein globaler Technologiekonzern für Elektrifizierung, Robotik, Automatisierung und Antriebstechnik. Kernprodukte: Schaltanlagen, Antriebe, Industrieautomation, Robotiklösungen, Software. Starke Position in Industrie- und Energieinfrastruktur, Fokus auf Energieeffizienz und Digitalisierung. Wichtige Wettbewerber: Siemens, Schneider Electric, Rockwell, Mitsubishi Electric. USP: breite Kombination aus Elektrifizierung + Automation + Robotik.

    ABB Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.10.2026

    Mit einer Performance von -5,92 % musste die ABB Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der ABB Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,47 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 75,67, mit einem Minus von -5,92 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei ABB, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -10,64 % Verlust nach sich zog.

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    Allein seit letzter Woche ist die ABB Aktie damit um -10,27 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,67 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in ABB eine positive Entwicklung von +20,64 % erlebt.

    ABB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,27 %
    1 Monat -8,67 %
    3 Monate -10,64 %
    1 Jahr +20,92 %
    Stand: 20.10.2026, 09:36 Uhr

    Informationen zur ABB Aktie

    Es gibt 2 Mrd. ABB Aktien. Damit ist das Unternehmen 137,45 Mrd. € wert.

    Rekordauftragseingang dank Rechenzentren


    ABB hat im dritten Quartal 2026 operativ weiter zugelegt. Wie schon in den beiden ersten Quartalen stiegen Umsatz und Auftragseingang zweistellig, wobei letzterer nicht zuletzt wegen der Rechenzentren überragte. Die Gewinnmarge verbesserte sich auf …

    Q3 2026 Results: What You Need to Know


    ABB’s record Q3 orders and rising margins highlight booming data center demand, as new technology and a Mitsubishi Electric joint venture set the stage for further growth.

    Q3 2026: Das steckt im Ergebnis des 3. Quartals


    Rekordaufträge und steigende Margen: Der Rechenzentrumsboom gibt ABB Rückenwind. Zugleich will der Konzern mit einem Joint Venture in Japan seine Position in Asien stärken.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Schneider Electric, Eaton und Co.

    Schneider Electric, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,10 %. Eaton notiert im Minus, mit -0,37 %. Siemens notiert im Minus, mit -2,93 %.

    Die Aktie von ABB erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 36,41 %. Über 5 Jahre lag sie bei 21,90 %, über 10 Jahre bei 14,83 %.

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    Ob die ABB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ABB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ABB

    -5,40 %
    -10,27 %
    -8,67 %
    -10,64 %
    +20,92 %
    +141,81 %
    +157,76 %
    +279,60 %
    +230,83 %
    ISIN:CH0012221716WKN:919730
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