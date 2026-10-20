CoreWeave Registered (A) Aktie heute im Minus (53,10€) - 20.10.2026

Am heutigen Handelstag muss die CoreWeave Registered (A) Aktie bisher Verluste von -2,59 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CoreWeave Registered (A) Aktie.

CoreWeave Registered (A) Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 20.10.2026 Die CoreWeave Registered (A) Aktie ist bisher um -2,59 % auf 53,10€ gefallen. Das sind -1,41 € weniger als am letzten Handelstag. Es bleibt ungemütlich für CoreWeave Registered (A): Nach einem Rückgang von -0,22 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,59 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg? Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die CoreWeave Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -17,85 % hinnehmen.