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CoreWeave Registered (A) Aktie heute im Minus (53,10€) - 20.10.2026
Am heutigen Handelstag muss die CoreWeave Registered (A) Aktie bisher Verluste von -2,59 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CoreWeave Registered (A) Aktie.
CoreWeave Registered (A) Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 20.10.2026
Die CoreWeave Registered (A) Aktie ist bisher um -2,59 % auf 53,10€ gefallen. Das sind -1,41 € weniger als am letzten Handelstag. Es bleibt ungemütlich für CoreWeave Registered (A): Nach einem Rückgang von -0,22 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -2,59 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die CoreWeave Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -17,85 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die CoreWeave Registered (A) Aktie damit um -24,60 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,61 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -14,42 % verloren.
CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-24,60 %
|1 Monat
|-25,61 %
|3 Monate
|-17,85 %
|1 Jahr
|-55,13 %
Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie
Es gibt 459 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,32 Mrd. € wert.
CoreWeave Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die CoreWeave Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur CoreWeave Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.