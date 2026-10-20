Alberta hat sich für Kanada entschieden

EDMONTON (dpa-AFX) - Kanadas Premierminister Mark Carney hat das Votum gegen die Abspaltung der Provinz Alberta begrüßt. "Die Einwohner Albertas haben sich für Kanada entschieden", hieß es in einer Mitteilung auf der Plattform X.

"Kanada ist so viel mehr als die Summe seiner Teile", schrieb Carney weiter. "Jetzt haben wir die Chance, all das, was uns als Kanadiern gegeben wurde - und uns wurde das großartigste Land der Welt geschenkt - zu nutzen, und unser Land für uns alle besser zu machen."