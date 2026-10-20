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    Kanadas Premier

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    Alberta hat sich für Kanada entschieden

    Für Sie zusammengefasst
    • Carney begrüßt Albertas Entscheidung für den Verbleib
    • Mehr als 76 Prozent stimmten für Albertas Verbleib
    • Smith freut sich über ein stärkeres Alberta in Kanada
    Kanadas Premier - Alberta hat sich für Kanada entschieden
    Foto: Emphyrio - pixabay

    EDMONTON (dpa-AFX) - Kanadas Premierminister Mark Carney hat das Votum gegen die Abspaltung der Provinz Alberta begrüßt. "Die Einwohner Albertas haben sich für Kanada entschieden", hieß es in einer Mitteilung auf der Plattform X.

    "Kanada ist so viel mehr als die Summe seiner Teile", schrieb Carney weiter. "Jetzt haben wir die Chance, all das, was uns als Kanadiern gegeben wurde - und uns wurde das großartigste Land der Welt geschenkt - zu nutzen, und unser Land für uns alle besser zu machen."

    Danielle Smith, die Premierministerin von Alberta, zeigte sich auf der Plattform X ebenfalls erfreut über die ersten Ergebnisse der Abstimmung. "Die Einwohner Albertas haben für ein stärkeres Alberta in einem vereinten Kanada gestimmt."

    Die Einwohner Albertas hatten am Montag in einem Referendum darüber abgestimmt, ob die Provinz ein zweites verbindliches Referendum zur Trennung von Kanada anstreben soll. Ersten Prognosen zufolge sprachen sich mehr als 76 Prozent der Wähler für einen Verbleib der Provinz in Kanada aus./alz/DP/mis





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