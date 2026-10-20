Siemens und ABB schwach trotz Rekordaufträgen der Schweizer

FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Siemens sind am Dienstag im wieder schwachen Marktumfeld besonders unter Druck geraten. Mit 255,85 Euro fielen sie unter ihre 200-Tage-Linien auf das tiefste Niveau seit Mai zurück. Dabei verloren die Papiere der Münchner fast 4 Prozent. Den Schweizer Konkurrenten ABB erwischte es trotz Auftragseingang auf Rekordniveau sogar noch etwas ärger.

Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs sah vor allem das Thema Elektrifizierung als Triebfeder, was grundsätzlich positiv auf Siemens und Legrand abstrahle. Durch die leichte Prognoseerhöhung von ABB sieht sie allerdings kaum Impulse, weil die Markterwartungen schon entsprechend ambitionierter gewesen seien. Richard Dawson von der Privatbank Berenberg sieht das Quartalsergebnis unter dem Konsens./ag/mis