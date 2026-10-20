AKTIEN IM FOKUS
Siemens und ABB schwach trotz Rekordaufträgen der Schweizer
- Siemens fallen fast vier Prozent auf tiefsten Stand
- ABB fällt trotz Rekord-Auftragseingang stärker
- Berenberg sieht Quartalsergebnis unter dem Konsens
FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Siemens sind am Dienstag im wieder schwachen Marktumfeld besonders unter Druck geraten. Mit 255,85 Euro fielen sie unter ihre 200-Tage-Linien auf das tiefste Niveau seit Mai zurück. Dabei verloren die Papiere der Münchner fast 4 Prozent. Den Schweizer Konkurrenten ABB erwischte es trotz Auftragseingang auf Rekordniveau sogar noch etwas ärger.
Analystin Daniela Costa von Goldman Sachs sah vor allem das Thema Elektrifizierung als Triebfeder, was grundsätzlich positiv auf Siemens und Legrand abstrahle. Durch die leichte Prognoseerhöhung von ABB sieht sie allerdings kaum Impulse, weil die Markterwartungen schon entsprechend ambitionierter gewesen seien. Richard Dawson von der Privatbank Berenberg sieht das Quartalsergebnis unter dem Konsens./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,78 % und einem Kurs von 75,78 auf Lang & Schwarz (20. Oktober 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 309,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 345,00EUR was eine Bandbreite von +5,63 %/+34,98 % bedeutet.
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die > 300 € kommen, SIEMENS ist hinsichtlich KI bestens aufgestellt
https://press.siemens.com/global/de/pressemitteilung/mit-dem-eigen-engineering-agent-bringt-siemens-ki-die-physische-welt
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